Trăim vremuri istorice la nivel planetar. Asistăm la atât de multe schimbări climatice, politice, economice, sociale, încât ne simțim de multe ori copleșiți. Minunata și preafrumoasa noastră planetă, care ne găzduiește și ne hrănește pe noi toți, iși face un upgrade. De la versiunea 3.0 (bazată pe frică) la versiunea 5.0 (bazată pe iubire).

Ce se întâmplă de fapt este că are loc o extindere a conștiinței la nivel global. Mulți oameni cred că trăim apocalipsa și au dreptate. Cuvântul apocalipsă înseamnă că tot ce a fost ascuns este acum relevat. Tot adevărul care a fost ascuns iese acum la lumină.

Toate programările și condiționările mentale care au fost gravate și întreținute în mentalul colectiv încep să se prăbușească. Are loc o nouă revoluție, o revoluție a evoluției. O evoluție a conștiinței. Din ce în ce mai mulți oameni sunt dispuși să chestioneze minciunile care le-au fost prezentate ca adevăr făcându-și un upgrade minții lor subconștiente.

Iată care sunt cele mai mari 3 minciuni pe care umanitatea le-a crezut ca fiind adevărate secole la rând.

1. Faptul că suntem separați.

Separați unii de alții și separați de Dumnezeu... Am fost învățați să trăim iluzia separării și să credem că fiecare e pe cont propriu și că Dumnezeu e undeva în ceruri iar noi suntem aici pe pământ, mici și neajutorați. Adevărul este că fiecare om este o treime: minte, trup și suflet. Sufletul este partea divină din noi, noi toti suntem părți ale aceluiași întreg. Dumnezeu nu are cum să fie separat de noi din moment ce noi suntem o parte integrantă din el.

Prin urmare, noi toți suntem interconectați la nivel de suflet. Ai nevoie doar de 20 de secunde să experimentezi acest lucru: uitați-vă unii în ochii celuilalt și vă veți vedea propria reflexie pentru că ochii sunt oglinda sufletului. Numai această înțelegere ar schimba profund modul în care vedem lumea și în care ne comportăm unii cu alții.

Am înțelege că tot ceea ce facem oamenilor nouă înșine ne facem. Am înțelege că problemele și neînțelegerile dintre noi nu pot fi rezolvate cu același tip de energie care le-a creat. Violența nu poate fi rezolvată cu violență. Enstein a demostrat foarte clar acest lucru.

2. Faptul că există corect și greșit.

Am fost învățați ce e corect să faci și ce e greșit să faci. Ce e bine și ce e rău. Din ce e bine și ce e rău se naște judecata de sine, precum și a celorlați. Am fost învățați că atunci când facem ceva greșit (și nu e om fără de greșeală, nu?), să ne simțim vinovați și să ne așteptăm la pedepse pe măsura greșelii. Sau am fost învățati să căutăm să ne razbunăm pentru ceea ce considerăm noi că ni s-a făcut. Să răspundem la rău cu rău. Pentru că am fost învățați că facem un lucru bun.

Ce-ar fi dacă am înlocui „ce e bine” și „ce e rău” cu „ce funcționează și ce nu funcționează pentru mine ținând cont de ceea ce doresc să realizez?” Dacă fiecare dintre noi s-ar întreba ce funcționează și ce nu funcționează pentru el (o relație, un job, un proiect, etc), atunci n-ar mai gândi că e cineva de vină. Și ar face schimbările necesare ca viața sa funcționeze pentru el/ea.

