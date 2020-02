De ani de zile, simpatica Ellen DeGenres domină entertainmentul american cu showurile sale pline de viață. Ea aduce bucurie nu doar în viețile celor care o umăresc la televizor, dar și în viețile celor care îi citesc cărțile și interviurile.

Lecții de viață de la Ellen DeGeneres

1.”Avem nevoie de mai multă bunătate, mai multă compasiune, mai multă bucurie, mai multe râsete; iar eu vreau în mod sigur să contribui la acest lucru.”

2. “N-am vrut niciodată să fiu purtătorul de cuvânt al comunităţii LGBT. Mi-am recunoscut orientarea pentru a nu mă minţi pe mine însămi.”

3. “Urmează-ţi pasiunea şi fii sincer cu tine.”

4. “Oamenii iubesc bârfa. E cel mai mare lucru, care face industria de divertisment profitabilă.”

5. “Uneori nu te poţi vedea pe tine însuţi cu claritate până când nu te vezi prin ochii celorlalţi.”

6. “Frumuseţea este să te simţi confortabil în propria piele. Este despre a cunoaşte şi a accepta cine eşti.”

Foto: By Albina Glisic /Shutterstock

7. “Afla cine eşti şi fii acea persoană. Pentru asta sufletul tău a fost pus pe acest pământ. Găseşte acel adevăr şi trăieşte pentru el.”

8. “Bunica mea a început să meargă câte cinci mile pe zi atunci când a împlinit 60 de ani. Ea a ajuns acum la 96 de ani şi nu ştim pe unde naiba o fi ajuns.”

9. “Când îţi asumi riscuri, înveţi că există perioade când eşti pe culmile gloriei şi perioade când eşti pe fundul oceanului. Şi amândouă sunt la fel de importante.”

10. “Întreb oamenii de ce au capete de căprioară pe pereţi. Ei spun – pentru că este un animal atat de frumos. Și eu cred că mama este frumoasă, însă am fotografii cu ea.”

11.“La început nu era nimic. Și Dumnezeu a spus: Să fie lumină! Și a fost lumină. Insă nu era nimic, dar puteai măcar să vezi mai bine.”

12. “Iată cu ce am contribuit pe această planetă – am făcut oamenii mai fericiți. Pentru mine, acesta este cel mai important lucru, de aceea showul meu este pozitiv și un antidot pentru toate lucrurile negative din viață.”

13. “Dacă nu vrem să ne definim pe noi înșiși ca superficiali după felul în care apărem, ne rămâne alternativa revoltătoare de a fi judecați după acțiunile noastre, ceea ce și vrem.”

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By sondem /Shutterstock

Vizionare placuta