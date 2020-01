Viața poate fi magică atunci când o trăim din inimă sau, din contră, plină de provocări atunci când lăsăm egoul să ne conducă. In cartea sa "Vindecarea celor 5 răni", Lise Bourbeau ne arată cum să ne dăm seama că lăsăm egoul să ne conducă.

Egoul/ egoului...

1. Egoului îi place să critice. Egoul trăiește prin comparație cu ceilalți. Atunci când îi critică pe ceilalți, se validează pe sine și arată că este mai bun. Egoul este însă la fel de critic și cu gazda sa, cu tine iar asta tot dintr-o nevoie de a se știi în siguranță. Critica te ține într-o stare de frică și tensiune care nu îți permite să accesezi divinul din tine.

2. Egoul folosește superlative. Atunci când folosești cuvinte precum niciodată sau întotdeauna, ești în starea de ego. Aceasta este o modalitate de a-și da importanță.

3. Îi place să folosească trebuie sau condiționalul. Aceste expresii arată o teamă ascunsă undeva subconștient. Egoul nu știe că luând decizii bazate pe frică, alimentăm acea frică și o facem să se manifeste în viața noastră.

Foto: By marekuliasz /Shuttterstock

4. Egoul se identifică cu a face și a avea. Te face să crezi că ești ceea ce posezi și ceea ce faci când, în realitate tu ești cu mult mai mult decât atât. Nu vrea să piardă nimic pentru că are senzația că pierde o parte din el și încearcă se pună tot timpul în valoare vorbind despre ceea ce posedă sau ceea ce face. Ceea ce ne duce la următoarea caracteristică.

5. Egoul adoră complimentele. Chiar și atunci când pare că le respinge. A spune că nu ești suficient de bună în ce faci sau că azi nu arăți tocmai bine este o formă de a cere mai multe complimente pentru a te valida. Egoul adoră să primească complimente pentru că acestea îl fac se simtă important și să creadă că este invincibil.

6. Egoul nu știe să asculte. Atunci când stai de vorbă cu cineva și te surprinzi pregătindu-ți răspunsul în gând sau întrerupându-l pe celălalt, ești în stare de ego. Și asta pentru că egoul nu este interesat de ceilalți ci doar de el.

7. Egoul se justifică și se apără. Atunci când ești în starea de ego devii defensive și iei totul personal. Și asta pentru că ego-ul este convins că lumea este împotriva lui. Nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și întotdeauna caută vinovați.

8. De fiecare dată când te recunoști într-una din aceste situații, fă un pas înapoi și transformă-te în observator. Astfel, îți vei reaminti cine ești cu adevărat și vei acționa pentru binele tău și al celor implicați.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Benevolente82 /Shutterstock

Vizionare placuta