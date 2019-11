Atunci când ți-l spui ție și celorlalți, nu îți mai este nimic de care să îți fie teamă. Au spus-o de-a lungul timpului înțelepți, autori, dar și personaje de film.

18 citate celebre despre adevăr

1. Mai degrabă decât iubire, decât banii, decât faimă, dă-mi adevărul. Henry David Thoreau

2. Minciuna aleargă în sprinturi, dar adevărul aleargă maratoane. Michael Jackson

3. Cei care cunosc adevărul nu sunt egali cu cei care îl iubesc. Confucius

4. A fi Jedi înseamnă a vedea adevărul și a alege. Yoda

5. Nu cunosc adevărul absolut. Dar eu sunt smerit în fața ignoranței mele și acolo se află onoarea și răsplata mea. Kahlil Gibran

6. Glume? Nu există glume. Adevărul este cea mai amuzantă glumă dintre toate. Muhammad Ali

7. Adevărul este ca soarele. Puteți să-l blocați o perioadă, dar nu pleacă nicăieri. Elvis Presley

Foto: By Avijit Sadhu /Shutterstock

8. Primul și ultimul lucru care se cere de la un geniu este iubirea de adevăr. Johann Wolfgang von Goethe

9. Setea a fost făcută de apă; ancheta pentru adevăr. C. S. Lewis

10. Încetează să stai cu oamenii care îți spun ce vrei să auzi. Fii cu oameni care îți spun adevărul. Eric Thomas

11. Să începem prin a ne dedica adevărului și a-l vedea așa cum este și să spunem lucrurilor pe nume, să găsim adevărul, să vorbim adevărul și să trăim adevărul. Richard Nixon

12. Adevărul nu este proprietatea nimănui, ci este comoara tuturor oamenilor. Ralph Waldo Emerson

13. Viața merge înainte și adevărul se schimbă; asta viața. Ceea ce a fost cândva adevăra încetează să mai fie doar puțin timp mai târziu. Brad Blanton.

14. Într-un timp al înșelăciunii, să spui adevărul este un act revoluționar. George Orwell

15. Căci, deși iubim atât adevărul cât și pe prietenii noștri, evlavia ne cere să onorăm mai întâi adevărul. Aristotel

16. Mulți dintre noi trăim în două lumi când vine vorba de relații. Într-una avem conexiune fără adevăr; în cealalaltă avem adevăr fără conexiune. Henry Cloud, John Townsend

17. Odată ce intri în interior și îți faci drum printer buruieni, găsești adevărata frumusețe, adevărul despre tine însăți. Lindsay Wagner

18. Adevărul este o bunătate profundă care ne învață să fim mulțumiți în viața noastră de zi cu zi și să împărtășim cu ceilalți aceeași fericire. Kahlil Gibran

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Dzmitrock /Shutterstock

