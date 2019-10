Catherine Carrigan este o terapeută care folosește medicina holistică pentru a trata boli ale organismului uman. Recent, am descoperit un articol postat de aceasta pe site-ul ei, care mi-a dat foarte multe de gândit.

"Nu putem să ne vindecăm dacă ne detestăm corpul", spune această specialistă a medicinei alternative și intuitive. Când am citit articolul ei, m-au trecut fiori, gândindu-mă că încă mai am acea senzație stranie atunci când mă privesc în fotografii sau uneori, în oglindă: am momente când îmi detest corpul și nu m-am gândit niciodată cum îmi pot afecta sănătatea, aceste gânduri negative.

"Săptămâna trecută am efectuat o citire intuitivă a stării de sănătate a unei femei cu cancer la sân, povestește Catherine Carrigan. Chiar dacă a lucrat cu medici tradiționali și naturiști, încă se mai întreba în adâncul ei de ce nu se poate vindeca complet"...

Adresându-se apoi fiecăruia dintre noi, Catherine ne îndeamnă să ne punem și noi aceste întrebări:

Cum se manifestă gândurile, emoțiile și comportamentele tale în boli?

Ce ai mâncat și te-a îmbolnăvit?

Ce rol joacă mediul înconjurător în privința sentimentelor tale?

Ce mesaje ale sufletului ai ignorat?

Ce trebuie să schimbi pentru ca tu să te simți din nou împlinit/ă?

"Când m-am uitat la cauzele de bază ale cancerului la sân, unul dintre factorii majori din viața clientei mele a fost dezgustul ei pentru corpul său fizic.

Chiar dacă poate părea superficial, am încurajat-o să își cumpere haine noi în care să se simtă cu adevărat frumoasă în timp își efectuează și celelalte tratamente medicale.

Ea avea nevoie să își depășească ura de o viață asupra corpului ei și să învețe în schimb să îl iubeaască: Nu îți poți vindeca corpul dacă îl urăști."

Chiar dacă poți fi conștientă de faptul că modul cum gândești și simți în legătură cu corpul tău îți poate afecta încrederea de sine, te-ai oprit vreodată să te întrebi dacă nu cumva, acest obicei constant de a găsi defecte sau a-ți urî corpul, te îmbolnăvește?

Chiar crezi că trebuie să arăți ca un super model ca să îți iubești corpul?

Obiceiurile negative prin care ne urîm corpul

Obiceiurile de a ne urî corpurile se manifestă și în aparente comportamente pozitive:

- dietele stricte

- așa numitele programe sănătoase care reduc carbohidrații, grăsimile, proteinele și caloriile de care ai nevoie ca să îți menții sănătatea, metabolismul și energia, în moduri foarte restrictive.

- sportul excesiv, epuizant.

- operațiile estetice și injecțiile cu otrăvuri toxice în față.

- programele de detoxifiere și formele fancy de înfometare.

"Dacă ați folosit vreuna dintre metodele acestea, nu vă judec", spune specialista. "Eu vreau doar să vă încurajez să vă întrebați ce e cu adevărat în legătură cu acele gânduri care vă fac să credeți că ridurile voastre, părul vostru alb sau anumite părți ale corpului nu ar merita o iubire deplină?

Până la urmă, dacă corpul vostru este un vehicul prin care sufletul vostru își îndeplinește scopul vieții, nu credeți că Dumnezeu v-a bine-cuvântat cu trupul cel mai potrivit pentru a împlini acest scop? Dumnezeu nu face greșeli și cu siguranță nu a greșit când te- a creat pe tine."

Ca să îți îmbunătățești mentalitatea pe care o ai față de corpul tău trebuie să te angajezi într-un proces de schimbare. Asta înseamnă că trebuie să devii conștientă de modurile cum inconștient îți faci rău perpetuând practici și gânduri de ură față de corp:

Afirmații pentru CORPUL NOSTRU:

Când rostești aceste afirmații, ține o palmă pe suflet și simte cum corpul tău îți răspunde atunci când îi vorbești cu blândețe, spune Catherine Carrigan.

Sunt frumoasă în interior și în exterior.

Îmi văd și recunosc frumusețea.

Îmi dau permisiunea de a mă bucura de corpul meu.

Îmi ascult corpul și ascult toate mesajele sale.

Îmi onorez corpul ca pe vehicul al Sufletului meu.

Mă simt bine în corpul meu și mă bucur să fiu eu.

Am încheiat cu cercul pedepsirii corpului meu și acum îl tratez doar cu bunătate și compasiune.

Îmi hrănesc corpul cu mâncare sănătoasă, cuvinte blânde și înțelegere profundă.

Mă iert pentru că mi-am rănit corpul în trecut.

Mă iert fiindcă mi-am privat corpul de ceea ce are nevoie.

Nu îmi mai forțez corpul să facă lucruri pe care nu vrea să le facă și să fie ceea ce nu vrea să fie.

Îmi dau permisiunea de a întâmpina nevoile adevărate ale corpului meu.

Am datoria de a-mi iubi corpul așa cum el este deja.

Îmi celebrez corpul, bucurându-mă și simțind viața.

"Ce este vindecarea? Vindecarea se întâmplă atunci când învățăm să ne manifestăm recunoștința deplină față de viața care ne-a fost dat să o trăim prin intermediul acestui corp", spune Catherine Carrigan.

Un articol via catherinecarrigan.com

Foto homepage: sun ok/ Shutterstock

