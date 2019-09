Rasaritul este un moment magic si special al zilei in care primele raze ale soarelui invaluie cu lumina si vibratia lor calduroasa intreaga suflare, dezmortind orasele adormite. Chiar daca cele mai frumoase rasarituri sunt in natura, orasele si asezarile urbane capata si ele o lumina splendida, aparte la rasarit, de parca atunci ni se dezvaluie in frumusetea lor completa, citadina si ne fac sa ne amintim ca astazi este un nou inceput. Iata o galerie foto a celor mai frumoase rasarituri surprinse deasupra unor orase importante ale lumii.