Jen Sincero este una dintre cele mai cunoscute lidere în domeniul coaching-ului, din întreaga lume. A devenit cunoscută datorită cărților ei de dezvoltare personală You Are a Badass.

În cartea Ești cel mai tare la făcut bani (You Are a Badass at Making Money), ea intră foarte mult în profunzimea propriei istorii de viață, ceea ce te face să crezi că și tu deții puterea de a schimba o realitate a sărăciei, cu una a abundenței.

Ca mulți dintre noi și Jen s-a chinuit pentru mulți ani, cu o viață săracă. Uneori nu avea bani să îți plătească consumația când se vedea cu prietenii, ceea ce era foarte frustrant, povestește în carte.

Ce a fost cel mai important a fost faptul că Jen și-a dorit cu ardoare să evolueze, să schimbe limitările în care se afla și așa a pornit într-o călătorie personală, reușind și devenind acum mentoră pentru mii de oameni din întreaga lume.

Dorința de nu mai fi săraci crește pe măsură ce ne descoperim pe noi înșine și valorea noastră, din ce în ce mai tare. Când ne valorizăm, începem să înțelegem că e normal să fim tratați frumos în viață. Dar, ca să trăim mai bine, avem nevoie de bani.

Mulți ne lovim însă de credințe foarte limitative în legătură cu banii, înmagazinate în familia de bază sau prin intermediul societății. Una dintre acestea este că banii sunt ceva rău și că a ne dori să ne îmbogățim este ceva rău.

O dorință sănătoasă pentru bani nu este lăcomie, este dorința de viață. - Jen Sincero Toate creațiile Mamei Natura sunt construite pentru potențialul de a înflori deplin. - Jen Sincero

Dorințele tale ți-au fost oferite de Inteligența Universală care a creat tot ceea ce există cu scopul precis ca tu să le îndeplinești, pe parcursul vieții tale, explică autoarea.

Foto: Wollertz/ Shutterstock

Exercițiul lui Jen Sincero care te învață cum să iubești banii

Până vei reuși să parcurgi acest manual, sau poate altele pe aceeași temă, o lăsăm pe Jen Sincero să îți prezinte primii 5 pași pe care poți să îi faci ca să îți schimbi percepția despre bani, abundență și ceea ce tu meriți să ai în viață:

1. Scrie pe hârtie cinci cuvinte pozitive care să descrie banii.

2. Practică a spune mulțumesc ori de câte ori primești bani. Spune-ți: Uite, banii mă iubesc. Vor să vină la mine. Celebrează acest moment când te-ai aliniat cu abundența și fii recunoscător/oare.

3. Petrece în fiecare zi câteva minute pentru a te conecta cu energia banilor. Imaginează-ți bani curgând peste tot în jurul tău. Venind și ieșind din sufletul tău. Încearcă să fii cât de mult poți, pe parcursul întregii zile în această energie a abundenței și infinitelor posibilități.

4. Lasă bani peste tot în casă, în colțuri astfel încât să te obișnuiești să îi vezi mereu. Amintește-ți mereu că ești o ființă abundentă.

5. Completează această frază: Sunt recunoscătoare pentru bani fiindcă___________.

6. Repetă o mantră a abundenței:

Spune ori de câte ori simți - Sugestie: Iubesc banii fiindcă sunt o resursă pentru a trăi tot ce este mai frumos.

Poți crea propria versiune a mantrei, desigur și e chiar indicat.

Bogatia este posibila. Ea vine odata cu schimbarea mentalitatii.

Chiar dacă uneori este greu de crezut (chiar dureros pentru unii), mai ales când suntem prinși în dinamici ale suferinței și sărăciei, așa cum i s-a întâmplat și lui Jen Sincero și multor altora, schimbarea vieții este posibilă. Ea vine odată cu schimbarea mentalității.

Unul dintre cele mai mari obstacole în a atrage banii nu este lipsa ideilor, a oportunităților sau timpului, că suntem incapabili, stupizi sau poate prea lenți. Este că refuzăm să ne dăm permisiuneaa de a deveni bogați. - Jen Sincero

Trebuie să citești această carte și nu doar o dată, ci de mai multe ori. A te deschide posibilităților, a învăța și a te educa cu privire la limitările care te țin pe loc e o datorie pe care o ai față de tine ca ființă care trebuie să înflorească.

Să ne iubim pe noi și să vedem că abundența ni se cuvine este o datorie.

Puteți achiziționa cartea lui Jen Sincero din librăria elefant.ro.

Foto homepage: Senyuk Mykola/ Shutterstock

