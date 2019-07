Pe 27 iulie, in calendarul crestin ortodox este consemnata o sarbatoare mare, cea a Sfantului Mucenic Pantelimon. Sfantul Pantelimon este un sfant deosebit de indragit in ortodoxia romaneasca, fiind cunoscut si drept Sfantul Ilie cel mic. Se spune ca in timpul vietii, dar si dupa, Sfantul a primit darul vindecarii si al tamaduirii de la Dumnezeu si de aceea este protectorul celor bolnavi si al celor aflati in suferinte trupesti. Sfantul Pantelimon este considerat a fi si patronul si ocrotitorul tuturor medicilor.

O parte din moastele sale se odihnesc astazi in Catedrala Arhiepiscopala “Sfintii Petru si Pavel” din Constanta, iar capul mucenicului este adapostit pe muntele Athos, in Manastirea Rusikon.

Sfantul Pantelimon a avut o existenta lumeasca scurta si a trait intre anii 275-303 D.H.,in orasul Nicomidia (oras din Asia Mica, aflat aproape de Constantinopol) in timpul domniei imparatului Maximian si a lui Diocletian. Pe numele sau initial Pantoleon (semnnificand “cel puternic in toate ca un leu”), sfantul a fost crestinat mai tarziu de un alt sfant, Sf Mucenic Ermolae, la botezul sau crestinesc primind numele de Pantelimon, care inseamna “cel cu totul milostiv”.

Pantelimon este atras de medicina si a urmat Scoala de Medicina din Nicomidia. Ulterior, este instruit in aceasta stiinta de Eufrosin, un medic celebru din acea vreme, care ii remarca abilitatile sale in acest domeniu. Pentru vindecarile pe care le facea si pentru binefacerile sale, Sfantul nu cerea nimic in schimb si de aceea I se mai spune si “doctor fara de arginti”. Dupa mai multe torturi extrem de violente, Sfantul a fost decapitat in anul 303,din porunca imparatului Maximian, care i-a cerut sa se lepede de credinta crestina. Conform traditiei crestine, din ranile sfantului a curs lapte in loc de sange, iar maslinul de care era legat a rodit pe loc...

De asemenea, in traditia populara, exista mai multe traditii si obiceiuri ce au fost asociate cu ziua Sfantului Pantelimon. Se crede ca in aceasta zi sfanta cerbul iese din apa si din acest moment apele incep sa se raceasca. De asemenea, se mai spune ca tot astazi frunza teiului “se intoarce pe dos”, de tristete ca va trebui sa se desparta de vara si sa se pregateasca pentru toamna.

Un obicei stravechi ne arata ca stramosii nostri obisnuiau sa consume porumb fiert sau copt cu ocazia acestei sarbatori, dar si dovlecei. Pentru a fi sanatosi si plini de vitalitate pe timpul iernii, credeau acestia… De asemenea, in gospodarii se imparteau tipsii cu fructe variate pentru a imparti din belsugul naturii si pentru ca in anul urmator pomii sa fie buni de rod, iar poamele fara viermi.

Se mai spune ca ar fi bine ca in aceasta zi de mare sarbatoare sa te odihnesti si sa eviti treburile campului sau pe ale gospodariei daca vrei sa tii departe de casa si familia ta bolile, nenorocirile si ceasurile negre. Totodata, se spune ca aceasta zi se tine cu sufletul, cu credinta si in rugaciune ca sa fii ferit de trasnete, foc de sus, grindina sau alte urgii ale naturii.

Torsul este interzis si el in aceasta zi daca vrei sa nu il superi pe Sfant si animalele din curte sa fie sanatoase si ferite de boli. In plus, Sfantul Pantelimon este si un doctor al sufletului si al mintii si se spune ca are o deosebita intelegere si empatie pentru durerile si bolile oamenilor. Se spune de aceea ca el are harul de la Dumnezeu de a alina tulburarea si nelinistea din inimile oamenilor care cred in puterea vindecatoare a lui Dumnezeu.

