Trăim într-o epocă în care ori ne vom apropia mai mult unii de ceilalți sau ne vom izola chiar mai mult. Este momentul ca oamenii să își amintească cine sunt cu adevărat, să se uite în interiorul lor și să redescopere că, în esență, suntem iubire.

Chiar dacă poate părea un clișeu doar iubirea ne va salva ca civilizație. Iar pentru a aduce și manifesta din ce în ce mai multă iubire în lume, fiecare dintre noi are nevoie să cultive o răsătură esențială și anume empatia.

Empatia este acea trăsătura care conectează toate punctele. Este veriga ce leagă toate celelalte caracteristici într-un ghem de pozitivitate.

Să dai dovadă de empatie înseamnă să poți simți ce simte celălalt, să te poți pune în locul persoanei respective, să o înțelegi și să nu simți nevoia să o judeci.

Foto: By Dragon Images /Shutterstock

Empatia înseamnă să vezi o bucată din sufletul tău în ceilalți oameni. Un mod simplu de a descrie această trăsătură însă, în egală măsură. deosebit de profund.

Atunci când se uită la ceilalți, chiar și la oamenii pe care îi poate percepe ca fiind dușmani, empatia observă că fac parte din întregul grandios reprezentat de Univers.

Empatia te ajută să vezi o parte din tine în alte persoane, să te conectezi la această parte și simțice ar putea simți aceasta. Este o conexiune dincolo de ego.

Această conexiune este una dintre cele mai profunde pe care le poți experimenta în aceasă viață, și singura care poate alunga senzația de singurătate.

Omenirea este mai singură decât oricând. Oamenii sunt mai conectați ca niciodată dar, de asemenea, mai singuri ca niciodată, pentru că nu se întâlnesc la nivelul profund și autentic al sufletului.

Conectarea la nivelul sufletului este unul dintre multele lucruri pe care le oferă empatia. Ne ajută să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți, să devenim o familie extinsă.

Atunci când suntem în familie, vedem în ceilalți o parte din noi și nici prin gând nu ne trece să le facem rău. Din contră, suntem acolo pentru ei, îi iubim și nici nu ne trece prin cap să le facem rău.

Acesta este exact motivul pentru care empatia are darul de a se conecta cu oricine. Empatia dăruiește iubire întregii lumi.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto homepage: By DerekTeo /Shutterstock

