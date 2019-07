În ceea ce mă privește, faptul că nu respir așa cum ar trebui a fost remarcat de către terapeuta mea. Am înțeles că anxietatea crescută stocată la nivelul corpului meu, cum ar fi ritmul haotic al respirației, îmi cauzează probleme. Respirația corect ritmată ne ajută să ne menținem în control starea psihică generală și este precum un fundament pentru funcționarea întregului organism.

Oxigenarea corectă a creierului și a trupului ne ajută să negociem mai bine în momentele stresante și să ne desfășurăm mai bine activitățile. Odată conștientizată această problemă, pentru mine au urmat câteva luni de exerciții pentru a reuși să îmi conștientizez respirația și mai apoi să capăt controlul asupra ei.

"Respirația ne ajută să ne reclădim, să păstrăm energie pentru acele momente când avem nevoie cel mai tare de resursele noastre mentale", spune Emma Seppälä, de la Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE), Stanford, conform site-ului de specialitate Mindful.org.

Dacă ne lăsăm sistemul respirator să funcționeze ca și când ar răspunde în permanență la momente de pericol și anxietate, așa cum era cazul meu atunci când respiram inconștient fie sacadat și la intervale foarte scurte de timp, fie ținându-mi pentru scurte clipe respirația, ne epuizăm corpul, acest lucru având un impact asupra sistemului imunitar, asupra minții (nu mai reușim să gândim clar), asupra capacității de a ne păstra focusul și asupra calității memoriei, spun specialiștii. Acesta este răspunsul pe care organismul uman a învățat să îl dea la expunerea îndelungată la stres. Organismul a încercat să ne protejeze, însă pe termen lung acest lucru ne afectează din toate punctele de vedere.

Pentru a ne regla organismul și pentru a răspunde în mod mult mai eficient la provocările fiecărui moment al zilei, este important să ne reglăm respirația. Vei înțelege în acest fel că respirația este ca un aur pentru viața noastră. Până la urmă, viața însăși este compusă din clipe de inspirație și expirație. Ca practică, am descoperit Yoga ca fiind cea mai eficientă și plăcută metodă de a pune în acord respirația cu funcționarea întregului organism și momentul prezent. Recomand din tot sufletul!

FOLOSEȘTE RESPIRAȚIA PENTRU A TE CALMA ȘI A TE OXIGENA

Dacă Yoga nu te atrage, îți propun și această metodă care să te ajute să îți calmezi organismul.

Amintește-ți că respirația este precum un barometru al stării tale psihice și fizice. Respirația nu va minți niciodată, ea arată dacă în interiorul tău este tumult sau pace. Iar pace nu este un concept abstract. Avem nevoie de o funcționare mai bună a organismului, pentru a trăi mai bine, pentru a face față evenimentelor și pentru a ne bucura cu adevărat atunci când avem motive. Dar dacă organismul nostru, care funcționează pe pilot automat, este în stare de alertă tot timpul, cum am putea realiza acest deziderat?

Respirația, AURUL VIEȚII - Exercițiu de respirație pentru REGENERAREA creierului și a întregului organism

Controlul respirației te ajută să îți schimbi starea mentală, este o unealtă pe care o folosesc maeștrii spirituali, practicații de yoga și mindfulness, psihologii și pe care ar trebui să o folosim și noi.

Respirația noastră poate să schimbe starea mentală în care ne aflăm. Adesea, atunci când suntem într-un moment foarte stresant, nu putem să ne liniștim folosind uneltele raționalității și argumentele. Nici măcar nu este indicat, fiindcă în cel moment, corpul și mintea noastră funcționează pe sistemul de alarmă - luptă/îngheață sau fugi și orice argument rațional nu poate fi penetrat, de vreme ce prima grijă a creierului nostru este aceea de a ne scoate din pericolul pe care îl percepe. (Ca o notă la această idee, iată de ce este ineficient să încercați să liniștiți o persoană aflată într-un moment emoțional dificil, prin cuvinte.)

În cazul meu, organismul intra cel mai adesea în starea de freeze (îngheață), de aici și oprirea respirației, sau respirația sacadată pe care o aveam mai tot timpul. Să învăț să mă aduc într-o stare de liniște prin intermediul respirației a fost unul dintre cele mai importante idei pe care le-am captat, cu ajutorul psihologei mele.

Calmarea și regularizarea respirației ne ajută să ne ordonăm sistemul nervos într-un mod care funcționează și care este mult mai sănătos. Dacă vrei să liniștești pe cineva, fii alături de acea persoană în respirație și în prezență. Ajut-o să își recapete reziliența într-un mod compasiv și răbdător. Când ne calmăm respirația, mintea începe să se calmeze la rândul ei.

Exercițiu pentru respirație care să te ajute în fiecare zi



După o practică mai îndelungată, acest exercițiu se va instala ca unealtă ajutătoare și o vei putea accesa și în momentele stresante:

(Exercițiu via www.mindful.org)

1. Găsește-ți o poziție confortabilă.

Începe prin a-ți observa respirația, șa cum este ea.

2. Plasează-ți mâna dreaptă deasupra sternului (în centrul sternului).

Plasează-ți mâna stângă astfel încât degetul mare să fie sub ombilic. Continuă să respiri normal și observă dacă respiri mai mult în mâna dreaptă sau stângă.

3. Încearcă să respiri mai mult în zona mâinii drepte, care stă deasupra pieptului

Fără să îți forțezi respirația, observă cum ar fi dacă ai respira în spațiul dintre cele două mâini. Ce observi? Poți să mai reduci ritmul inhalației? Este dificil sau inconfortabil? Observă ce se întâmplă pentru 10-20 de respirații. După aceste 10-20 de respirații, ia câteva inhalații și exalații și revino la respirația ta normală pentru câteva minute.

4. Acum încearcă să respiri în zona mâinii tale stângi, poziționată deasupra abdomenului. Fără a-ți forța respirația vezi cum este să respiri în zona de dedesubtul mâini tale stângi. Ce observi? Observă ce se întâmplă pentru 10-20 de respirații. După aceste 10-20 de respirații, ia câteva inhalații și exalații și revino la respirația ta normală pentru aproximativ un minut.

5. Acum respiră jumătate de inhalație în zona mâinii drepte, fă pauză o secundă-două, apoi ia jumătatea rămasă din zona de dedesubtul mâinii stângi și fă pauză. Expiră dinspre jos în sus, eliminând mai întâi aerul de sub mâna stângă, apoi din zona unde este poziționată mâna stângă, sub mâna dreaptă și din zona mâinii drepte. Repetă exercițiul de 10 -20 de ori. Inhală adânc de câteva ori, apoi respiră normal pentru aproximativ un minut.

6. Încearcă acum să respiri profund și deplin de jos până sus, atunci când inhalezi și de sus până jos, atunci când elimini aerul. Respirația corectă înseamă să acoperim toate aceste zone și să lăsăm aerul să călătorească. După 10-20 de respirații complete, respiră normal pentru aproximativ un minut.

7. Observă acum cum te simți.

A fost un exercițiu greu sau simplu? Cum te simți la nivel emoțional? Dar fizic? La nivel energetic?

Viaţa e aspiraţie, respiraţie şi expiraţie. - Salvador Dali :)

de Julia S.



