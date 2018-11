Traditia spune ca in seara de 29 spre 30 noiembrie, in ajunul zilei de Sfantul Andrei, se pune grau la incoltit pentru a vedea ce fel de an ne asteapta. Graul incoltit ne va proteja casa si sufletele si ne va impodobi cu verdele sau splendid ferestrele si casele. Iata cateva modele creative de papusi de grau care ii vor incanta pe toti cei mari si cei mici: