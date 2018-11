Cadouri, evenimente si concerte la Noblesse Palace Christmas Fair, 6-8 decembrie 2018!

Comunicat de presa

In miros de brad, scortisoara si cozonaci, te vei plimba prin incaperile palatului si vei descoperi stand-uri frumos decorate cu obiecte de artizanat si cadouri: decoratiuni si mic mobilier de la Noblesse Interiors, accesorii, gentute si haine de la Borro, produse de ingrijire personala de la Bionike, pantofi si imbracaminte din lana de la Giesswein, bijuterie contemporana unicat lucrata manual, din argint, aur, cu pietre semipretioase sau perle de cultura de la 8 Dimensions Jewelry, obiecte de design personalizat fabricate manual de la Quest Design, portofele si agende de la Papermonks, rochii de la Beatrice Lianda Dinu si multi alti iscusiti mestesugari si creatori de cadouri fermecate!

In zilele de 6 si 7 decembrie, vizitatorii sunt asteptati in palat incepand cu ora 17:00, iar sambata, 8 decembrie, incepand cu ora 12:00. In toate cele 3 zile, Biblioteka Café este deschisa de la ora 12:00!

Program detaliat Noblesse Palace Christmas Fair 2018:

6 decembrie- 12:00- 23:00

12:00- deschidere Biblioteka Café- la subsol si demisol (ciocolata calda, prajituri de casa, supe calde si sandwich-uri gustoase)

17:00- deschidere targ expozanti parter si etaj Palatul Noblesse

19:00- Bal Caritabil pentru sustinerea Fundatiei “Sansa la Viitor” care suplineste o nevoie acută pentru spitale dedicate exclusiv nou-născuților. Toate incasarile provenite din biletele de intrare (15 lei/persoana) vor fi donate, impreuna cu un bradut origami al unui decorator florist.

Concert: Ioana Sihota- Jazzy Jo

Pret intrare: 15 lei/ persoana

7 decembrie- 12:00- 23:00

12:00- deschidere Biblioteka Café- la subsol si demisol (ciocolata calda, prajituri de casa, supe calde si sandwich-uri gustoase)

17:00- deschidere targ expozanti parter si etaj Palatul Noblesse

19:00- O seara speciala in care shopping-ul se imbina perfect cu networkingul, concert colinde cu solisti de la Opera Nationala Bucuresti si Ateneul Roman si bauturile in ton cu sarbatorile oferite de Stalinskaya Vodka! Vom petrece impreuna: expozanti, clienti, parteneri, colegi, prieteni, familie in jurul bradului inalt de 4 metri, asezat in sala Baroque!

Pret intrare: 15 lei/persoana

8 decembrie- 12:00- 20:00

12:00- deschidere Biblioteka Café, deschidere targ expozanti parter si etaj Palatul Noblesse

16:00- Mos Craciun vine la Palatul Noblesse, imparte cadouri, iar copii ai corului “150 de zambete” ne vor canta colinde romanesti.

Intrarea libera!

Parteneri media: Femeia, Kudika, Garbo, Business Woman, 9AM, Wall Street, Canal 33, România Liberă, Casa mea, Ghidul Miresei, Famost, Revista Babilon

Urmăriți site-ul www.palatulnoblesse.ro și pagina de facebook pentru a fi la curent cu informații detaliate despre programul evenimentului, expozanți, invitați speciali și concerte live.