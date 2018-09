29 martie: ziua în care devii un lider al schimbării

Comunicat de presa

Conferința de Leadership Feminin The Woman, cel mai mare eveniment de leadership feminin din România anunță oficial noua dată: 29 martie 2019 în Cluj-Napoca, într-o locație nouă, inedită Wonderland Cluj Resort, unde sunt așteptate peste 700 femei-lider care activează în antreprenoriat, management, parenting, artă sau cultură.

Cum să devii un lider al schimbării?

1. Implică-te în comunitatea în care activezi. Fii parte din empowerment.

The Woman motivează, educă și susține acele femei #LeadersofChange, care au puterea de a inspira constant și a conecta business-uri și relațiile de business. Femeile lider au la bază educația si acționează prin implicare în comunități, atât în cele din care fac parte, cât și la nivel mondial.

2. Conectează-te la noutăți

De la propria persoană la comunitate, poți fi acel Lider al schimbării indiferent de mediul în care locuiești și indiferent de domeniul în care activezi. Noutatea ia forma diversității: de la diversitate culturală, prin speakerii recunoscuți la nivel mondial si național din cadrul Conferinței de Leadership Feminin The Woman până la participanții prezenți la evenimentul anual, care activează în domenii diferite, inclusiv în sport, management, cultură.

3. Acționează

Dă mai departe comunității parte din ceea ce construiești: atât singur, cât și în echipă, atât pe plan personal, cât și profesional. Ambele direcții țin cont de transmiterea din generație în generație a educației si a creării de comunități proactive. Participanții anuali ai Conferinței de Leadership Feminin The Woman reprezintă diversitatea în funcție de pasiunile lor, de unicitatea fiecăruia, dar și de modul în care educă și au fost educați.

„The Woman este despre fiecare dintre noi și împreună suntem o comunitate, lideri ai schimbării, acei #LeadersofChange atât la nivel național, cât și global, prin implicare activă în societate, prin participare la evenimente și conectare la noutăți. Pe acest lucru se pune accentul și în noua ediție a Conferinței de Leadership Feminin The Woman din 29 martie. Punem accent pe alegerile infinite, căci fiecare dintre noi este femeia-lider, omul care prin educație are puterea de a schimba lumea, dar și de a deveni constant cea mai bună versiune a noastră.”, declară Mădălina Hodorog, CEO The Woman.

Prin cele trei puncte, empowerment, conectare și acțiune, atenția cade pe ideea de #LeadersofChange, atât pentru fiecare în parte, cât și ca o comunitate, de la nivel micro la nivel macro.

Ce aduce nou ediția The Woman 2019?

29 martie este ziua în care în Transilvania devii un lider al schimbării. Înscrierile au început pe site-ul oficial: www.thewoman.ro/conference.

Conferința de Leadership Feminin The Woman are loc în 29 martie 2019, la Wonderland Cluj Resort. Organizatorii anunță activări inedite, într-o locație nouă și un nou format de eveniment, care va include speakeri de talie națională și internațională, precum și Gala Premiilor The Woman. Printre speakerii care au urcat pe scena The Woman în cei 8 ani se numără: Gabriela Szabo, Măriuca Talpeș, Cătălina Ponor, Maia Morgenstern, Mona Nicolici, Melania Medeleanu sau Andreea Marin.

Despre The Woman

The Woman motivează, educă și susține acele femei #LeadersofChange, care au puterea de a inspira constant și a conecta business-uri și relațiile de business. Comunitatea The Woman include peste 3200 femei lideri ai schimbării care se implică activ în societate cu scopul de a promova educația la cel mai înalt nivel.

Încă din 2012, The Woman transformă idei și visuri în acțiuni concrete. Ca să fie realizabil acest lucru, #thewoman are la bază trei caracteristici: Empowerment. Connection. Action. prin Conferința de Leadership Feminin The Woman (29 martie 2019) și prin The Woman Magazine print și online.

#thewoman: (subst. fem.) amplificator de voci și promotor al ideilor care au schimbat lumea prin manifestarea ambițioasă a femeilor lider

Partenerii care susțin evenimentul The Woman:

Partners: Dentocalm

Travel Partner: Turkish Airlines

I’m listening: Magic FM

Supported by: Ciao Bella, Nashi, ClujHub, Silicon Forest, The Woman Shop