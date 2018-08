Jodi Chapman, bloggeriță de succes și autoare a mai multor cărți inspiraționale ("Soul Bursts", "Soul Speak: Reflections to Warm Your Heart & Reignite Your Spirit" și “Year of silence”) adresează tuturor sufletelor delicate și sensibile, minunat de frumoase, o superbă scrisoare de dragoste și mulțumire. Această scrisoare este voi, suflete generoase și luminoase, care sunteți și simțiți prea mult.

Jodi Chapman: Scrisoare de dragoste către sufletele sensibile

via belief.net

Această scrisoare este pentru tine, suflet sensibil.

Tu, cel care simți uneori că această lume se mișcă atât de repede și sună atât de zgomotos și se simte atât de intens și este prea mult de absorbit și prea mult de procesat și prea mult din care să faci parte.

Tu, cel care uneori simți că inima ta nu se poate deschide mai mult de atât – și nu este posibil să simți și mai multă durere și suferință și iubire și bucurii și alte emoții pătrunzătoare. Tu, cel care simți uneori că poți exploda cu totul din când în când.

Tu, cel care uneori ești copleșit și încărcat cu prea multe, tu cel care mergi uneori până unde nu mai poți merge, tu cel care experimentezi bucurie peste limite și trăiești prea multe emoții.

Tu, cel care poți simți atât de multe atât de repede, tu, cel care poți plânge și descarcă de sentimentele prea puternice. Tu, cel care ai abilitatea de a căra durerea altcuiva de parcă ar fi cea proprie. Tu, cel care vezi lumea prin lentilele iubirii și nu înțelegi de ce nu toată lumea face astfel.

Tu, cel care iubești atât, atât de profund. Tu cel care plângi atât, atât de intens. Tu, cel care simți atât, atât de mult.

Foto: Zolotarevs /Shutterstock

Tu, cel care ai daruri atât de minunate de oferit lumii. Tu, cel care ești un dar pentru această lume. Tu, cel care iubești atât de întreg și desăvârșit, tu cel care ești atât de simțitor și de prezent, tu cel care ești capabil să preiei pe umerii tăi emoțiile altcuiva și să le procesezi ca și cum ar fi cele proprii.