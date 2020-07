Advertorial

Ingredientele cu proprietati ocluzive se vor opune aderarii si patrunderii particulelor poluante in piele si vor limita pierderea transepidermala a apei, promovand un aspect hidratat si luminos. Crema de zi nu contine ingrediente active cu efect de tip fotosensibilizare si nici compusi ce sunt susceptibili la degradare si in consecinta inactivare sub influenta luminii sau a radiatiilor solare..

Crema de zi Wine4Skin va oferi suport produselor de machiaj., iar utilizarea ei se doreste o experienta de rasfat a simturilor: mirosul discret floral datorat apei de trandafiri, culoarea roz pal conferit de extractele naturale, senzatia matasoasa si racoroasa la aplicarea pe piele, dispersabilitatea facila si absorbtia rapida aduc sarisfactie si celui mai exigent consumator.

Formula atent echilibrata face aceasta crema potrivita tuturor tipurilor de ten, adresandu-se diverselor sale probleme si optimizand functionarea pielii multumita mixului de ingrediente naturale si inalt performante. Frumusetea ta va fi complimentata de efectul hidratatnt, de netezire si intinerire. Pe langa componentele vedeta care se regasesc in toate produsele gamei, crema de zi este imbogatita cu extract din samburi de zmeura, vitaminele C (antioxidant, antipigmentar, stimulant al sintezei de colagen si al elasticitatii pielii) si E, acid ferulic ((cu proprietati antinflamatorii, anti-imbatranire si regeneratoare) si sodium PCA.

Ambalajul din sticla sugereaza silueta unei sticle de vin si este echipat cu o pompa pentru dispersia facila a cantitatii necesare de produs. Cutia de carton este confectionata din hartie reciclata, in respectul naturii si a principiilor unui mod de viata sustenabil.

