Este o gama minimala de cosmetice pentru un ritual zilnic comod si justificat. O astfel de abordare economiseste timp si bani si promoveaza un comportament de consum mai sustenabil.

Laureatii premiului Nobel pentru medicina si fiziologie 2017 au aratat ca celulele (inclusiv cele apartinind celui mai mare si mai social dintre organele noastre - pielea) functioneaza dupa un ritm circadian in care sunt activate mecanisme de aparare importiva agresorilor externi pe durata zilei si mecanisme de regenerare pe durata repausului nocturn. Aceasta observatie aduce argumente pentru folosirea de produse de ingrijire diferite pe parcursul zilei, respectiv noptii, in acord cu propriul program dictat de natura. Tinand cont de acest adevar demonstrat, linia de cosmetice Wine4skin include o crema de zi si una de noapte ce contin principii active diferite si adecvate functiei lor.

Cat despre seruri, acestea sunt produse premium, ingloband ingrediente inalt performante si sunt formulate pentru a face diferenta in termeni de aspect si senzatie pe termen lung. Serurile pot avea diferite formulari si se pot adresa unei anumite zone. Am ales ca serul Wine4skin sa fie de tip lotiune si sa fie destinat zonei sensibile din jurul ochilor care are caracteristici particulare si nevoi de ingrijire aparte.

Ceea ce punem pe piele este la fel de important pentru sanatatea noastra ca si pentru mediu. De aceea am ales ca produsele noastre sa contina numai ingrediente naturale, de origine vegetala, fara parabeni, parfumuri sau coloranti sintetici, iar ambalajele respecta principiile sustenabilitati.

Alege sa incerci produsele noastre pentru beneficiul propriu si unul mai general, al lumii in care traim.