Timpul petrecut cu bunicii – beneficii

Timpul petrecut cu bunicii are beneficii pentru toata lumea – pentru copii, bunici si parinti. In general, bunicii care sunt implicati in viata nepotilor sunt mai activi, fac mai multa miscare si astfel isi mentin sau isi imbunatatesc mobilitatea. In plus, bunicii implicati in viata nepotilor au niveluri mai reduse de stari depresive sau stres. Copiii le aduc bucurie bunicilor si le redau energia. Interactiunea bunicilor cu nepotii ii ajuta sa aiba o stare mentala mai buna, reduce riscul de dementa si alte probleme de acest tip.

Cand vine vorba de parintii, faptul ca ii au pe bunici aproape poate aduce un beneficiu si sprijin cand vine vorba de timp cu copiii si anumite sarcini.

Timp intre bunici si nepoti – imbunatatirea starii emotionale

Timpul celor mici petrecut cu bunicii inseamna de obicei multa veselie, distractie, toate poftele indeplinite, dar si dezvoltare. Imbratisarile nu doar ca sunt placute, dar, de asemenea, elibereaza oxitocina la ambele persoane care imbratiseaza. Asta inseamna ca atunci cand bunica ii ofera nepotului o imbratisare, ambele creiere elibereaza acest neurotransmitator care creeaza sentimente de iubire, conexiune, siguranta si legatura. Oxitocina este unul dintre „hormonii iubirii”, care faciliteaza sentimentele de caldura emotionala, confort, relaxare si conectare.

Pentru nepoti, timpul petrecut cu bunicii ii ajuta sa aiba mai putine probleme emotionale si de comportament. Timpul cu bunicii poate creste inteligenta emotionala a celor mici. In plus, bunicii au capacitatea aproape magica de a-i face pe nepotii sa zambeasca. Bunicii au adesea mai multa rabdare cu cei mici si chiar mai multa energie.

