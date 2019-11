Comunicat de presă

Noul film de animație și aventuri pentru întreaga familie, “Frozen II / Regatul de Gheață II”, reia povestea Elsei care acum încearcă să găsească răspunsuri esențiale despre trecutul ei și pornește într-o călătorie epică alături de cei mai buni prieteni ai săi, cu scopul de a-și salva regatul.

Să te arunci în necunoscut presupune curaj, pasiune, putere și imaginație, plus un strop de magie, chiar și pentru o regină puternică cum a devenit Elsa. Dar, până să dea startul noii călătorii, regizorii Chris Buck și Jennifer Lee, alături de producătorul Peter Del Vecho, au pornit ei înșiși într-o nouă aventură cinematografică, după succesul fulminat al primului film “Frozen / Regatul de Gheață” din 2013.

Primul film Frozen, cel care a devenit cea mai de succes animație din toate timpurile, a adus pe marile ecrane câteva personaje cu totul speciale: două surori fermecătoare, un bărbat de la munte cu totul special și un om de zăpadă care iubește îmbrățișările calde.

“Am ajuns la concluzia că încă ne confruntăm cu întrebări fără răspuns. De exemplu, ne-am întrebat ce ar face Anna acum că a obținut tot ce și-a dorit vreodată. Am simțit că nu avem răspunsuri la întrebările despre părinții lor, printre care încotro mergeau când s-a scufundat vasul pe care se aflau. Și poate cea mai arzătoare dintre toate întrebările a rămas: de ce s-a născut Elsa cu puteri magice”, spune Jennifer Lee.

“Toate personajele acestea aveau ceva atrăgător și interesant pentru noi. Am vrut să aflăm mai multe despre ele și am simțit că povestea lor trebuie să continue”, consideră Peter Del Vecho.

Potrivit lui Chris Buck, în primul film “Frozen / Regatul de Gheață” personajele parcă abia au prins viață și lumea s-a deschis pentru ele și “fiecare încerca să își dea seama cine este cu exactitate. Iar acum ne simțim de parcă au absolvit liceul și își pun ordine în viață. Noi ne-am propus să aflăm cum se traduce asta pentru fiecare personaj”.

Povestea merge mai departe

Cu alte cuvinte, “dacă «Frozen / Regatul de Gheață» a fost despre cum au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, al doilea film este despre ziua de după acest moment. Viața îți mai poate rezerva și surprize, iar, de data aceasta, filmul este despre cum înveți să lupți pentru locul tău în lume, să te ocupi de tot și de toate aspectele care țin de viața de adult. Povestea conține umor și distracție, însă e mult mai profundă, încercând să răspundă întrebărilor despre menirea fiecăruia în viață”, mai spune Lee.

“Elsa aude o voce pe care nimeni altcineva nu o mai poate auzi. Oricât ar încerca să o blocheze, vocea nu se oprește, din contră, îi comunică fragmente din trecut, îi promite răspunsuri despre devenirea ei, așa că nu are încotro decât să o asculte și să o urmeze”, adaugă Lee.

Lucrurile, însă, nu sunt simple. Răspunsurile promise sunt o amenințare la adresa regatului, așa că Elsa, Anna, Kristoff, Olaf și Sven pornesc într-o călătorie periculoasă către pădurile fermecate și mările negre de dincolo de regatul Arendelle.

Dacă în primul film “Frozen / Regatul de Gheață” Elsa se temea că puterile ei sunt prea mult pentru lumea asta, în cel de-al doilea ea speră că sunt suficiente pentru a depăși pericolele iminente.

O muzică specială

“Frozen / Regatul de Gheață” a fost lansat în anul 2013, devenind cel mai de succes film de animație al tuturor timpurilor și câștigând atunci și premiul Oscar. Și celebra melodie din film “Let It Go”, compusă de Kristen Anderson-Lopez și Robert Lopez a câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original dintr-un lungmetraj.

Pentru noul film din serie, cei doi Lopez au compus șapte melodii originale care abundă de atmosfera filmului, dar și de emoție, distracție și acțiune. Cei doi spun că fetele lor au fost sursa de inspirație pentru muzica fabuloasă din primul film și că acum, la cel de-al doilea film, au apelat din nou la ele.

“Anna și Elsa cresc. Și fiicele noastre cresc. Sunt apropiate ca vârstă de fiica lui Jennifer Lee (regizor, n.r.). Pe măsură ce devin mai independente și iau propriile decizii vor avea de gestionat momente de criză fără ca noi să fim lângă ele să le ajutăm, e o etapă nouă în viața noastră ca părinți, iar asta se regăsește și în film”, spune Andreson-Lopez.

Păstrând aceeași notă din primul film inspirat de povestea “Crăiasa Zăpezii”, scrisă în 1845 de Hans Christian Andersen, “Frozen II / Regatul de Gheață II” abundă în elemente de mitologie și basme care au fost create pentru a explica inexplicabilul.

Noua poveste are loc la trei ani de la aventurile din primul film. Acum Elsa e regină, iar Anna e foarte fericită că îi are pe toți cei dragi aproape – Elsa, Kristoff, Olaf și Sven. În plus, legătura dintre surori este foarte trainică. Însă, potrivit realizatorilor, ușor-ușor își face simțită prezența un fior de neliniște, care va declanșa o nouă aventură formidabilă, dar va și aduce acea claritate de care toți au nevoie pentru a-și duce viața mai departe.

“Frozen II / Regatul de Gheață II” este și mai epic și mai plin de aventură, potrivit regizorului Chris Buck. Cel mai important este, însă, că cele două filme, împreună, sunt o poveste completă.

În noul film, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff și Josh Gad revin în Arendelle să le dea voci iubitelor personaje: Elsa, Anna, Kristoff și Olaf. Lor li se alătură Evan Rachel Wood, care îi dă viață Reginei Iduna, mama Annei și a Elsei, și Sterling K. Brown, ca Locotenentul Destin Mattias.

Zâne și mitologie

Noua poveste din “Frozen II / Regatul de Gheață II” prinde viață pe măsură ce realizatorii dezvoltă o legătură mult mai profundă cu personajele, tocmai pentru a putea răspunde întrebărilor rămase după primul film.

“Ne-am dat seama că în primul film am avut și o poveste cu zâne și un mit în desfășurare. Elsa este clar un personaj mitologic, genul care duce povara lumii pe umerii lui și face lucruri pe care noi, ceilalți, nu le putem face. Cel mai adesea, astfel de personaje, au o soartă tragică, ceea ce ar fi avut și Elsa, dacă nu ar fi fost Anna”, spune producătorul Peter Del Vecho.

“Anna e ca o zână. Este optimistă. Important e faptul că aceste personaje sunt umane, nu sunt magice, însă se confruntă adesea cu pericolele unei lumi magice. Intră în burta bestiei, au parte de multe momente grele și ies învingătoare”, afirmă regizorul Jennifer Lee.

Produs de Walt Disney Animation Studios, filmul “Frozen II / Regatul de Gheață II” este distribuit în România de Forum Film România. Biletele s-au pus deja în vânzare, iar premiera cinematografică va avea loc pe 22 noiembrie, filmul putând fi vizionat în formatele 3D, IMAX, subtitrat și dublat.



SINOPSIS:

După o perioadă liniștită, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf și Sven pleacă din Arendelle către o pădure străveche, în care este toamnă mereu, pentru a descoperi sursa puterilor Elsei și a salva regatul. Călătoria este extraordinară și plină de surprize. Dacă în primul film “Frozen / Regatul de Gheață” Elsa se temea că puterile ei sunt prea mult pentru lumea asta, în cel de-al doilea ea speră că sunt suficiente pentru a depăși pericolele iminente.