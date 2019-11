Corpurile de iluminat joacă un rol important în completarea unei locuințe. Ca un ultim touch în designul de interior, acestea se aleg în funcție de preferințe, de stil și de opțiuni sau, desigur, buget. Dar am prefera să ne gândim că nu este vorba despre compromisuri, mai ales când influențează atât de mult starea noastră prin lumina blândă pe care o difuzează. Motiv pentru care, pentru dormitor foarte importante ni se par veiozele. Care trebuie să fie practice, dar mai ales să arate grozav prin rolul lor decorativ. Iată mai jos niște sugestii.

Această veioză se potrivește cu orice decor ai avea în dormitor pentru că este într-o nuanță neutră. Cu un design elegant și un stil minimalist, are o formă subtilă care se caracterizează prin originalitate. Este foarte discretă, are un soclu E27 și o putere de 40W. Place pentru că nuanțele în care este schițată o fac modernă și totuși simplă.

Am dat peste o veioză care parcă ne trimite prin ținuturi rustice, fără să aibă un look tradițional. Cu abajurul alb în pliuri fine, aceasta se remarcă prin piciorul metalic subțire care este îmbrăcat într-un buchet artificial de flori și care îi conferă un aspect câmpenesc. Este și rezistentă, grație materialelor superior calitative folosite în producție.

Sau o veioză în stil industrial cu elemente metalice. Are o înălțime de 20 de centimetri și nu ocupă prea mult spațiu, fiind și usoară cu o greutate de sub un kilogram. Materialul folosit este fier, colorat în turcoaz, iar becul este pe un maro deschis ca să se asigure un efect cool de contrast în jocul de lumini.

Adică o veioză cu suport metalic, una care se potrivește mai ales camerelor unde s-a mizat pe un design shabby chic. Este lucrată manual (material uscat în cuptor și lăcuit cu vopsea pentru conservare). Este prevăzută cu întrerupător, având o lungime de cablu de 200 de centimetri. Ceea ce o face ușor și rapid de utilizat, iar nuanțele sunt naturale.

Din seria de veioze de dormitor care sunt elegante, am găsit una “pictată” cu detalii de inspirație vintage. Este confecționată din ceramică la bază și țesătură Jacquard deasupra, funcționând cu un bec de tip E14. Este prevăzută și cu un întrerupător, destul de ușoară, așa că se poate muta cu ușurință la nevoie.

Una dintre veiozele atipice pentru dormitor, care ne-a plăcut cât să ne dorim și pentru noi una. Pe suport tip trepied alb din material plastic, aceasta are pălăria cu imprimeu de leopard, ceea ce o face deosebită. Cu nuanțe radiante, aceasta are are cablu de doi metri și se întreține fără să necesite o atenție deosebită.

O veioză de dormitor care asigură un iluminat ambiental ce invită la relaxare. Modelul propus de Versa este unul care ne lasă să visăm la o vacanță într-o cabană de munte. Este neagră, asigură o atmosferă intimă și se poate plasa în orice încăpere dorești.

Recunoaștem, această veioză ne-a atras atenția prin abajurul într-o nuanță de piersică, ușor sidefat. Rafinată, are niște linii curbate frumos și se impune ca un corp de iluminat cu contururi asimetrice. Se mai combină cu argintiu antic, alb și gri, funcționând cu două becuri.

