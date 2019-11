Bonami păstrează tradiția și participă și anul acesta la campania de reduceri de Black Friday 2019. Cu discounturi de până la 80% pentru până la 2000 de produse, ai certitudinea că vei găsi ceva care să îți fie pe plac.

Și pentru că suntem de părere că orice încăpere din locuința ta trebuie să se muleze personalității tale, nici baia nu face excepție. Așa că, pentru ediția de anul ăsta, pentru Vinerea Neagră de la Bonami, ne-am orientat către niște coșuri de rufe foarte colorate - pentru gospodine care pariază pe estetic și practic.

Coș de rufe cu capac

Un coș de rufe foarte cool colorat, care cu siguranță că se va dovedi un punct de interes pentru baia ta. O soluție foarte jovială pentru depozitarea rufelor de spălat, acesta are o combinație vibrantă de nuanțe. Coșul este confecționat din nailon, se întreține super ușor și are și capac pentru a fi mai ușor de agreat, indiferent de unde l-ai așeza.

Coș de rufe cu agățătoare

Dacă vrei ceva atipic pentru a depozita hainele pentru mașina de spălat, am dat peste un coș de rufe din material textil impermeabil. Cu un imprimeu floral interesant, acesta va anima puțin baia ta. Practic și cu un design deosebit, acesta este de la brandul Surdic și, sperăm, că va fi la un preț care scade cu câțiva zeci de lei pe Bonami pentru Black Friday 2019.

Coș de rufe aspect vintage

Aspect vintage pentru că este decorat cu dantelă și este “înghesuit” într-un suport din bambus și completat cu sfoară. Mai degrabă ne-am îndrepta către o descriere ce implică inspirație rustică și credem că se potrivește într-o baie care mizează pe tradițional și ceva simplu. Acest coș de rufe este de la un brand britanic foarte apreciat. Unul care, poate, va deveni preferatul tău din propunerile Bonami.

Coș de rufe tip taburet

Disponibil în zece culori aprinse și energice, acest coș de rufe are un aspect ușor copilăresc, care ne trimite cu gândul la decorațiuni industriale. Accesoriul ăsta de baie poate trece ca un obiect decorativ tare drăguț. Este de la marca Wenko și oricum, dar nu plictisitor. Este confecționat din plastic și are forma unui taburet.

Coș pentru haine din lemn

De inspirație scandinavă, acest coș de rufe este potrivit pentru cei care preferă stilul hygge ce mizează pe simț practic. Se impune ca un obiect ce înseamnă ordine - are capacitate de 6 kilograme, este confecționat din lemn de nuc și este completat cu o tapițerie din poliuretan. Ne place pentru că se poate integra în orice baie.

Coș de rufe din bumbac cu suport lemn

Un coș de rufe atipic pentru baia ta este acesta care are închidere cu nasturi și este prins pe un suport din lemn. Pe lângă designul interesant, acesta are și un model versatil cu print de inspirație mexicană. Ba parcă îți face și niscaiva poftă de călătorii. Revenind la realitate - se poate plia, este din lemn de pin, are capacitate de 60 de litri.

Foto fr si main: By Didecs /Shutterstock