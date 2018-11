3 obiceiuri nocive pentru tine, la care ar trebui sa renunti la serviciu

Unele obiceiuri pe care ni le formam la serviciu apar pentru ca asa procedeaza toti colegii din jurul nostru. Altele se formeaza din lipsa de timp, din dorinta de a impresiona cu dedicarea noastra fata de job si companie sau din teama.

Insa unele dintre aceste obiceiuri nu numai ca sunt nocive pentru noi, dar ele contribuie la crearea unui mediu de lucru mai putin placut si la cultivarea unei culturi organizationale nesanatoase. Vorbim aici despre acele obiceiuri care nu sunt neaparat deranjante pentru cei din jur, ci sunt mai degraba nocive pentru tine insati, chiar daca nu iti dai seama de asta de la bun inceput. Iata care sunt cele mai des intalnite astfel de obiceiuri si ce poti face pentru a scapa de ele:

Nu iti iei pauza de pranz

Un studiu realizat de Tork si citat de Hrmorning.com arata ca aproximativ 20% dintre angajati nu isi iau pauza de masa, de teama ca superiorul lor va crede ca se eschiveaza de la munca. In acelasi timp, 13% dintre angajati cred ca vor fi criticati sau judecati de colegi daca merg la masa, iar 38% dintre angajati nu simt ca firma in care lucreaza ii incurajeaza sa isi ia pauza de masa.

Acelasi studiu conchide insa ca 90% dintre angajatii care nu sar peste pauza de masa sunt mai productivi cand se intorc de la pranz si lucreaza mai bine, avand un risc mai mic de a comite greseli. Printre alte beneficii ale pauzei de pranz se mai numara si imbunatatirea starii psihice a angajatilor, precum si un boost in ceea ce priveste creativitatea acestora.

Mergi la lucru chiar si cand esti bolnava

O cercetare Glassdor in Marea Britanie a descoperit ca 1 din 4 angajati se teme sa isi ia concediu medical atunci cand este bolnav, iar o patrime dintre cei intervievati spun ca exista presiuni din partea managementului sa vina la lucru chiar si atunci cand nu se simt bine. Insa exista numeroase motive pentru care angajatii ar trebui sa mearga la medic si sa stea acasa atunci cand au o problema de sanatate.

In primul rand, in cazul unei boli contagioase risti sa ii imbolnavesti si pe cei din jur, ceea ce inseamna ca intreg biroul va fi afectat de o viroza respiratorie, de exemplu. In al doilea rand, cat de productiv poti fi atunci cand nu te simti bine? Cel mai probabil, vei merge la serviciu si vei numara minutele pana cand poti pleca acasa, sa zaci in pat. Mai mult, cei care nu iau o pauza cat sunt in convalescenta risca sa isi prelungeasca sau sa isi agraveze problemele de sanatate.

Legea ii protejeaza pe angajati de situatiile in care li se cere sa vina la lucru, chiar daca sunt bolnavi. Daca citesti regulile dupa care se acorda concediul medical in Romania vei vedea ca nu este nici pe departe atat de complicat cum ti-ai imagina si, in plus, poti afla inclusiv cu cat vei fi platit pentru perioada de absenta, astfel incat sa nu ai surprize cand iti vei primi salariul.

Nu profiti de zilele de concediu de odihna

Un alt obicei nociv este acela de a nu iti lua toate zilele de concediu de odihna care ai dreptul intr-un an. Angajatii care isi amana concediul invoca drept motive fie faptul ca nu are cine sa le tina locul, fie ca au mereu sarcini urgente pe care nu are cine sa le preia, teama de a fi inlocuiti, teama de a nu intra in vizorul sefilor sau colegilor pentru zilele libere pe care si le iau, precum si lipsa banilor pentru a pleca intr-o vacanta.

Chiar daca nu ti-ai facut planuri de concediu, cateva zile libere in care sa te odihnesti si sa te deconectezi pot face minuni pentru productivitatea ta la serviciu, dar mai ales pentru starea ta de spirit.

In SUA, Mark Douglas, CEO-ul unei companii de marketing, a inceput sa le ofere angajatilor sai bonusuri de vacanta de 2.000 de dolari, pe care acestia le pot pierde daca nu isi iau toate zilele de concediu, precum si zile nelimitate de concediu. El a descoperit astfel ca oamenii devin mai loiali companiei, performeaza mai bine si nimeni nu abuzeaza de regula zilelor nelimitate de vacanta.

Daca tii cont de aceste sfaturi si incerci sa elimini obiceiurile care te fac nefericita la locul de munca si iti scad productivitatea, vei vedea ca echilibrul dintre viata ta personala si cea profesionala se va imbunatati puternic.

Sursă foto: Shutterstock/ Copyright: Myroslava Malovana