Dr. Frank Lipman: 10 moduri prin care organismul tau iti cere ajutor!

Frank Lipman, specialist in medicina integrativa ne atrage atentia asupra simptomelor serioase pe care le putem avea din cauza unui stil de viata nesanatos, bazat pe o dieta gresita.

Prea adesea, oamenii accepta ca a nu se simti nemaipomenit esre doar o parte a vietii si a imbatranirii. Dar nu este adevarat!, atrage atentia medicul Frank Lipman. Foarte multe dintre simptomele pe care le simti zi de zi si pe care le consideri uneori banale sunt de fapt un semnal pe care corpul tau ti-l da, spunandu-ti astfel ca ai nevoie de o revolutie in dieta ta.

Detoxifierea nu o folosim doar atunci cand vrem sa slabim sau pentru imbunatatirea tractului digestiv. Exista numeroase moduri prin care de fapt, corpul tau iti cere ajutorul!

De ex.: Ai observat vreodata ca ai eczeme inexplicabile, sindrom premesntrual sau dureri? Desi nu este contra-intuitiv, multe dintre aceste simptome au legatura cu dezechilibre serioase la nivelul instestinelor datorate alimentatiei gresite si care iti dau peste cap intregul sistem! Aceste probleme microbiotice nu ar trebui niciodata ignorate, atrage atentia Lipman.

Medicul ne invata sa observam si sa luam in serios urmatoarele 10 semnale de alarma pe care le da corpul nostru atuci cand are nevoie de ajutor:

1. Nu poti sa adormi sau te trezesti des din somn

Multe dintre alimentele pe care le consumam contin inhibitori. Bauturile ca alcoolul sau cafeina si alte alimente fata de care ai o sensibilitate, iti pot intrerupe ciclul somnului. O detoxifiere sau sa le eleimini din dieta este adesea cel mai bun mod prin care poti afla daca acestea au o influenta negativa asupra organismului tau.

2. Ai mintea incetosata si te concentrezi greu

Alergiile la mancare se manifesta in moduri stranii! Mintea ta intecetosata poate fi cauzata de o sensibilitate la gluten sau alte alimente, sau din cauza consumului ridicat de alcool, cafeina si carbohidrati procesati.

3. Ai o respiratie urat mirositoare

Respiratia urat mirositoare este simptomul unei disbioze – un dezechilibru dintre bacteriile bune si rele care se gasesc in intestine si de asemenea a candidei din intestine. In acest caz, primul pas este acela de a-ti da seama daca intestinele tale sunt in regula si mai apoi, cu ajutorul medicului poti sa afli cum poti restabili dezechilibrul.

4. Ai o piele terna, acnee si cearcane

Esti ceea ce mananci (si ceea ce corpul tau absoarbe), asa incat o dieta care este bogata in alimente procesate, fainoase (care adesea provoaca si eruptii acneice) si mancaruri la care ai o sensibilitate, pot sa iti lase pielea terna.

