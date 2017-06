Ceaiul de limba cerbului - trateaza scalpul seboreic si ajuta in obstructiile vezicii biliare

Limba cerbului mai este cunoscuta si sub numele de navalnic si pe buna dreptate poate fi inclusa la loc de cinste in topul celor mai apreciate plante medicinale romanesti. Se bucura de virtuti terapeutice deosebite. Aceasta planta, o specie deosebita de feriga, iubeste zonele umbroase, si creste de obicei in padurile de fag.

Beneficiile ceaiului de limba cerbului (navalnic)



Foto: Planta de limba cerbului; By colin robert varndell /Shutterstock

Remediile pe baza de limba cerbului sunt populare in medicina traditionala romaneasca unde erau folosite si pentru tratarea bolilor de plamani si in calmarea tusei. Avand un efect expectorant, planta de limba cerbului este folosita pentru degajarea cailor respiratorii.

Cel mai puternic efect terapeutic il au frunzele plantei deoarece sunt bogate in enzime, tanin, mucilagii, izoflavone si vitamine. Ceaiul preparat din frunzele de limba cerbului este recunoscut pentru efectul sau diaforetic (induce transpiratia) si diuretic si este indicat in reducerea febrei si in bolile de rinichi.

Ceaiul de limba cerbului este folosit si ca tratament naturist adjuvant in obstructiile vezicii biliare, dar si pentru a inlesni evacuarea bilei in duoden (gratie rolului sau colagog).

Ceaiul de limba cerbului: preparare

Este indicat ca pentru consumul intern sa se faca infuziii cu aceasta planta. La o cana de 250 de ml de apa fierbinte, clocotita, se adauga 1-2 lingurite de planta. Se lasa la infuzat aproximativ 15 minute, dupa care se strecoara si se lasa la racit. Se consuma MAXIM 3 cani de ceai pe zi (de 150-maxim 200 ml).

Datorita efectului sau cicatrizant, ceaiul de limba cerbului accelereaza vindecarea ranilor, fiind intrebuintat totodata si in tratarea eczemelor.

De asemenea, nu putini sunt cei care il recomanda si pentru scalpul seboreic, pentru diminuarea senzatiei de mancarime, inlaturarea seboreei si regenerarea parului. In acest sens, se clateste parul cu infuzie de navalnic.

