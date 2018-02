8 operatii de endometrioza - Apel pentru viata Alexandrinei Stanculeanu!

Endometrioza este o afectiune cronica, de care sufera anual zeci de mii de femei din Romania. Pe plan mondial, aceasta patologie afecteaza peste 190 de milioane de femei cu varsta reproductiva.

Alexandrina este una dintre ele!

Endometrioza implica dezvoltarea tesutului endometrial in diferite parti ale corpului, altele decat uterul in care se refaseste in mod normal acest tesut, putand afecta functionarea diferitelor organe si migra inclusiv la nivelul abdomenului, plamanilor sau al creierului.

La fel este si in cazul Alexandrinei Stanculeanu, o tanara care la numai 33 de ani a trecut deja prin 7 operatii de endometrioza, si peste cateva zile se pregateste de a opta interventie chirurgicala. Aceste opt interventii, toate suboptimale, i-au rapit ani buni din viata si, cel mai tragic, sansa de a deveni vreodata mama.

Alexandrina este la un pas de ocluzie intestinala (are dubla stenoza pe colon si numerosi noduli endometriozici care ii pun in pericol functionarea normala a organelor din pelvis). Fiind un caz extrem de complicat, operatia va trebui realizata in Franta. Prin apelul umanitar pe care Asociatia Eu si Endometrioza l-a demarat, Alexandrina a strans o parte din suma, dar mai are nevoie de 2500 de euro pentru a putea acoperi toate cheltuielile. Alexandrina pleaca pe 10 februarie in Franta, iar pe 16 februarie va avea loc interventia propriu-zisa.

Avem asadar nevoie de ajutorul tuturor celor care considera ca pot dona cat de putin, pentru ca Alexandrina sa poata sa isi redobandeasca, dupa atata suferinta, starea de sanatate optima.

In link-ul de mai jos puteti regasi integral povestea acestei paciente cu endometrioza si chinurile prin care a trecut.

http://eusiendometrioza.ro/apel-umanitar-pentru-alexandrina/

Conturile in care puteti dona:

In lei: RO62INGB0000999905266701

In Euro: RO 30 INGB 0000999907569960

Ambele deschise la ING Bank pe numele pe numele Stanculeanu Maria – Alexandrina.

“Asociatia Eu si Endometrioza a fost infiintata in primavara anului trecut de catre paciente cu endometrioza, din dorinta de a creste gradul de constientizare despre aceasta afectiune, atat in randul personalului medical, cat si in randul publicului larg. Ne-am implicat in promovarea cazului Alexandrinei Stanculeanu, la fel ca si in alte cazuri extrem de grave, pentru a ne continua munca de ajutor si suport oferit pacientelor cu endometrioza aflate in stadii avansate de suferinta si cu conditii materiale precare. Apreciem orice ajutor adus in cazul ei, precum si pentru toate proiectele Asociatiei, pe care le puteti regasi pe www.eusiendometrioza.ro!” – Clarisa Iordache, Asociatia Eu si Endometrioza.

Mai multe informatii despre endometrioza puteti gasi pe:

www.eusiendometrioza.ro

www.endometrioza.ro

Fb: Asociatia Eu si Endometrioza

Impreuna ii putem oferi o noua sansa la viata Alexandrinei!