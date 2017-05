Carlo M. Cipolla (1922 - 2000) a scris eseul „Cele 5 legi fundamentale ale prostiei umane” (The Fundamental Laws of Human Stupidity) in anul 1987. Acest eseu reprezinta, de atunci, un reper pentru a interpreta absurditatea lumii de astazi si actiunile… stupide pe care le intreprind anumiti indivizi, cauzand multe pierderi si suferinta.

Carlo M. Cipolla: Cele 5 legi fundamentale ale prostiei umane

Legea prostiei umane nr. 1: Intotdeauna, in mod inevitabil, absolut toata lumea subestimeaza numarul indivizilor stupizi aflati in circulatie.

Legea prostiei umane nr. 2: Probabilitatea ca o anumita persoana sa fie proasta este independenta de orice alta caracteristica a acelei persoane.

Legea de AUR a prostiei umane: Un prost este o persoana care cauzeaza probleme unei alte persoane sau unui grup de persoane, in timp ce nu are nimic de castigat din asta si, mai rau, isi cauzeaza chiar lui insusi pierderi.

Legea prostiei umane nr. 4: Persoanele inteligente subetimeaza intotddeauna puterea de distrugere a prostilor. In mod particular, persoanele destepte uita ca sub nicio forma nu trebuie sa se asocieze cu persoanele proaste.

Legea prostiei umane nr. 5: Prostul este cea mai periculoasa tipologie umana. Un prost este mai periculos decat un bandit.

In opinia lui Carlo M. Cipolla exista 4 tipologii de oameni, in functie de comportamentul lor dominant in societate:

- Nenorocosul - care prin intermediul actiunilor sale are tendinta de a-si cauza suferinta si pierdere sie insusi, in timp ce creeaza un beneficiu altcuiva;

- Inteligentul/desteptul – care prin intermediul actiunilor sale isi creeaza avantaje pentru el insusi, cat si pentru ceilalti;

- Banditul – care prin actiunile sale creeaza avantaje doar pentru el insusi si in acelasi timp creeaza suferinta altora;

- Stupidul/Prostul – care cauzeaza suferinta unei alte persoane sau unui grup de persoane in timp ce acest lucru nu ii aduce absolut nici un castig, ba mai rau, ii poate cauza si pierderi.

Fiecare persoana poate sa contina aceste caracteristici in diverse procentaje. Asa incat, in opinia lui Cipolla, cand prostia apare in peisaj, distrugerea este cu mult mai mare decat beneficiul cuiva. Ceea ce inseamna ca singurul si cel mai periculos lucru din toata istoria omenirii este PROSTIA.

Prof. Cipolla mai spunea ca acest factor al prostiei este constant de-a lungul timpului si ca o societate aflata in dezvoltare detine un procent mai mare de persoane inteligente, in timp ce societatile aflate in declin au un procentaj alarmant de banditi definiti si de prostie, mai ales printre cei aflati la putere si de asemenea un procent alarmant al nenorocosilor, intre aceia care nu detin puterea.

Cipolla mai nota ca, in general, oamenii inteligenti stiu ca sunt inteligenti, banditii sunt de asemenea constienti de comportamentul lor si chiar si lovitii de soarta au un puternic sentiment ca „ceva nu e tocmai in regula”. In ceea ce ii priveste pe prosti insa, acestia nu stiu ca sunt prosti, acesta fiind unul dintre motivele pentru care sunt atat de periculosi.

Efectele prostiei:

1. Prostia face rau societatii ca intreg;

2. Prostii folosesc alegeri democratice tocmai ca sa mentina un procent ridicat de oameni prosti la putere;

3. Prostii sunt mult mai periculosi decat banditii fiindca oamenii rezonabili pot intelege logica banditilor;

4. Oamenii rezonabili sunt vulnerabili in fata prostilor fiindca:

- De obicei sunt luati prin surprindere de atac;

- Nu pot sa organizeze o aparare rationala in fata atacului, fiindca aceasta are o structura nonrationala.