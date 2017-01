Daca in anii ’80 televiziunea acaparase vietile oamenilor, astazi traim provocarea smartphonurilor si a conexiunii la internet. Pe langa beneficiile extraordinare de cunoastere si comunicare, tehnologia ne indeparteaza de conexiunea pe care o putem stabili in momente cand ar trebui sa fim offline.

Comunicarea in era moderna

Iti prezentam un scurtmetraj premiat care prezinta realitatea relatiilor in zilele noastre. Si tu stai pe telefonul mobil in timpul meselor de familie?

Tabletele si telefoanele au devenit niste prelungiri ale mainilor noastre si suntem in mod radical influentati de noile tehnologii la care nu putem renunta nici macar in timpul mesei.

Aceasta este tema pe care o propune Matthew Abeler, student in domeniul comunicarii mediatice si electronice la Universitatea Northwestern, intr-un scurtmetraj care a castigat Premiul Best Comedy la Festivalul de film Five16.

Filmul de scurtmetraj "Da-mi sarea":

Filmuletul de mai putin de 2 minute, se numeste “Da-mi sarea” si reprezinta cina unei familii, in timpul careia, doi fii stau la masa nu doar pentru a manca, ci si pentru a trimite mesaje de pe telefoanele mobile. Nu-i asa ca este o scena pe care o putem recunoaste astazi in toate familiile? Tinerii prefera sa petreaca timp pe telefonul mobil, in loc sa comunice cu cei din familie, chiar si in astfel de momente. Iata cum a rezolvat problema acest tata!

In loc sa ii mustre pe cei doi fii, tatal isi ia o masina de scris si incepe si el sa scrie in modul sau, mesaje. Iar metoda acestui tata s-a dovedit a fi foarte eficienta pentru a-i convinge pe cei doi baieti sa renunte la telefoanele lor.

Ce-ar fi daca am folosi aceeasi idee ca sa atragem atentia tuturor acelora care au uitat bunul-simt si socializarea "fata in fata"?

