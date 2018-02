AntioxiVita a obtinut Medalia de Aur la Salonul de Inventica Mondiala de la Varsovia in 2011 fiind apreciat in special pentru calitatile sale antioxidante, antivirale, antibacteriene si antitumorale. AntioxiVita este un extract din samburi, pielite si rahis de struguri albi si rosii(tescovina) ce inglobeaza o gama mare de antioxidanti de tipul polifenolilor specifici strugurilor care au proprietati sanogene deosebite. Printre substantele bioactive din Antioxivita se regasesc: polifenolii – acizi fenolici, antociani, flavonoide, catechine, taninuri si resveratrol.

Produsul este obtinut printr-o metoda de ultima generatie, brevetata OSIM care reuseste sa extraga si sa stabilizeze antioxidantii din struguri cu o concentratie de polifenoli totali de 300 mg/ml GAE (echivalent Acid galic). “Avand in vedere ca strugurii nu sunt, in general, alimente alergerne si in urma documentarii, chiar si cu privire la utilizarea strugurilor inca din antichitate, am ajuns la concluzia ca acest extract din stuguri poate sa ofere doar beneficii datorita compozitiei de substante bioactive. AntioxiVita este recomandat in principal pentru buna mentinere a starii de sanatate si in preventia diferitor afectiuni cauzate de imbatranire. Dar este foarte eficient si in cazul problemelor deja instalate, cum sunt afectiunile cardiovasculare (normalizeaza colesterolul, trigliceridele, tensiunea arteriala, etc), diabetul (normalizeaza glicemia), problemelor hepatice chiar si ca adjuvant in tratamentele antitumorale” , declara Simona Bisboaca, inventatoarea Antioxivita.

Antioxivita este totodata un produs foarte concentrat - o cantitate de 100 de mililitri, este echivalentul in principii active si antioxidanti a 80 de litri de vin rosu, iar materia prima procesata este din culturi certificate ecologic.

Resveratrolul, secretul tineretii

Resveratrolul este unul dintre cei mai cunoscuti si studiati antioxidanti din struguri, este continut si in Antioxivita si contribuie la proprietatile anti-imbatranire si de imbunatatire a starii de sanatate. Resveratrolul este SINGURUL anti-oxidant care actioneaza direct asupra genei Matusalemice (gena longevitatii), avand capacitatea de a imbogati durata si calitatea vietii.

Prin actiunea sa, acesta indeparteaza din organism radicalii liberi, normalizeaza nivelul de lichide in sange, imbunatateste circulatia sangelui, arterele ramanand elastice, scade nivelul colesterolului rau si creste nivelulcelui bun. Resveratrolul are un efect puternic antiinflamator si antibacterian. Mentine fermitatea pielii, elasticitatea, impiedica imbatranirea prematura, imbunatateste capacitatea memoriei, creste imunitatea organismului impotriva stresului, scade nivelul de glicemie si imbunatateste vederea.

Dupa succesul cu Antioxivita, cercetatoarea Simona Bisboaca a primit Medalia de Argint si pentru esenta de propolis fara alcool, o solutie apoasa fabricata la rece, o alta invetie brevetata.

Antioxivita este cel mai vandut produs din categoria Suplimente alimentare pe Vegis.ro, unul dintre cele mai cunoscute magazine online de produse naturiste si a ajuns pana acum la peste 13.000 clienti.

”In contextul actual in care clientii aleg tot mai des produsele romanesti, Antioxivita a devenit foarte cunoscut, datorita calitatii si recunoasterii internationale, iar feedback-ul celor care au folosit acest produs este unul pozitiv, are parte de review-uri foarte bune pe site de la persoane care l-au folosit atat pe termen scurt, cat si pe termen mai lung.” declara Mihai Bucuroiu, Fondatoare si Director de Dezvoltare Vegis.ro.