Totul despre chirurgia cardiaca minim invaziva

Odata cu dezvoltarea tehnologiei au fost obtinute rezultate importante si in tratamentele afectiunilor cardiace. In prezent, unele afectiuni cardiace sunt tratate fara a mai fi necesara interventia chirurgicala.

In prezent, pacientii pot suferi interventii chirurgicale care nu presupun taierea sternului si, in plus, isi pot reveni la normal mai rapid decat in cazul interventiilor traditionale. Denumirea acestei tehnicii minune este Chirurgia Cardiaca Invaziva Minima.

Prof. univ. dr. Ali Civelek, medic specialist in medicina cardiovasculara in cadrul Grupului International de Spitale Medical Park din Turcia, ne atrage atentia asupra faptului ca afectiunile cardiace reprezinta inca una dintre cele mai mari probleme de sanatate, cu toate ca stiinta medicinii s-a dezvoltat atat de mult in ultimii ani si ne relateaza urmatoarele: “Afectiunile cardiace coronariene reprezinta un numar mare al afectiunilor pacientilor din grupa de varsta a adultilor, iar afectiunile valvelor cardiace si dilatatiile vasculare denumite anevrisme reprezinta de asemenea alte afectiuni importante ale pacientilor adulti”.

Recuperare foarte rapida

In paralel cu dezvoltarile tehnologice pentru tratamentele nechirurgicale, au fost inregistrate o serie de progrese si in ceea ce priveste tratamentele chirurgicale ale afectiunilor cardiace. Cea mai importanta dintre acestea este „Chirurgia cardiaca minim invaziva”. Procesul de recuperare dupa o operatie de inima este mai lung in comparatie cu alte operatii. Revenirea pacientilor la activitatile fizice normale si munca dureaza o perioada in jur de doua-trei luni. Acesti factori i-au stimulat pe specialisti in a cauta metode cu reusita la fel de mare ca si metodele traditionale, dar in care pacientii se pot recupera mai rapid. Asa a fost descoperita chirurgia cardiaca minim invaziva.

Metoda traditionala presupune oprirea inimii

In timpul operatiilor de inima traditionale, sternul este taiat si astfel se ajunge la inima. In acest timp pacientul este conectat la un aparat de sustinere a activitatii inimii si a plamanilor iar operatia este efectuata cu inima oprita. Utilizarea acestei metode presupune nu numai oprirea inimii, ci si a plamanilor, iar sangele pacientului circula prin organele vitale si le oxigeneaza prin aparatul de sustinere a activitatii inimii si a plamanilor.