Planifica Neprevazutul atentioneaza: Metoda calendarului este o metoda contraceptiva riscanta

Sanatate: De ce metoda calendarului nu este indicata

Planifica Neprevazutul (www.planificaneprevazutul.ro), campania nationala de informare si educare pe teme de contraceptie si viata sexuala sanatoasa, atrage atentia asupra riscurilor la care se expun femeile care folosesc metoda calendarului. Majoritatea femeilor prefera sa controleze momentul aparitiei unei sarcini. Cu toate acestea, statisticile arata ca romancele au, in medie, 38 de contacte sexuale neprotejate pe an. In plus, metodele naturale de contraceptie sunt preferate adesea, in ciuda riscurilor acestora privind aparitia unei sarcini neplanificate si nedorite. Metoda calendarului este una dintre principalele metode traditionale de contraceptie care, alaturi de metoda retragerii, este preferata de 1 din 4 romance.

Metoda calendarului se bazeaza pe identificarea cu exactitate a perioadei fertile din ciclul menstrual, perioada in care femeia are cele mai mari sanse sa ramana insarcinata. Metoda presupune evitarea contactului sexual in acele zile, urmand ca in restul zilelor sa nu fie folosita nicio alta metoda contraceptiva. Statisticile arata ca 92% dintre femeile din Romania stiu de existenta acestei metode, 45% au folosit-o cel putin o data, iar 8% se bazeaza pe ea la fiecare contact sexual.

Metoda calendarului, riscanta

Ce risca ele? „Metoda calendarului este una riscanta si destul de dificil de folosit corect, uneori chiar imposibil. Explicatia este aceea ca este greu pentru femeie sa anticipeze cu precizie, luna de luna, perioada fertila, mai ales daca ciclul sau menstrual este unul neregulat. Chiar si in cazul unui ciclu menstrual regulat se poate intampla, la un moment dat, sa existe, din diferite motive, un mic decalaj ce poate duce la aparitia unei sarcini nedorite, daca are loc un contact sexual neprotejat in acest interval”, spune Dr. Mirela Popa, medic primar obstetrica-ginecologie si specialist al campaniei Planifica Neprevazutul.

In general, in cazul unui ciclu menstrual regulat de 28 de zile, ovulatia are loc in ziua a 14-a, prima zi a ciclului menstrual fiind considerata prima zi de menstruatie. Perioada fertila este cu aproximativ 4-5 zile inaintea si in ziua ovulatiei. Daca ciclul menstrual are 29 de zile, momentul ovulatiei are loc in ziua a 15-a, iar daca durata acestuia este de 30 de zile, ovulatia are loc in ziua a 16-a. Daca femeia are un ciclu menstrual neregulat, ziua ovulatiei este imprevizibila, iar pentru calcularea perioadei fertile este nevoie de monitorizarea atenta a duratei ciclului menstrual timp de cel putin 6 luni consecutive. Apoi, din ciclul cel mai scurt se scade numarul 18 pentru a se identifica ultima zi a perioadei fertile, iar din ciclul cel mai lung se scade numarul 11 si se identifica astfel prima zi a perioadei fertile. „Daca se urmareste evitarea unei sarcini, atunci metoda calendarului nu este nici pe departe cea mai sigura cale”, adauga Dr. Mirela Popa.

Ce cred femeile despre metoda calendarului? Conform cercetarii Emergency Contraception Study realizat de compania globala de cercetare Millward Brown, cu sprijinul Gedeon Richter, in Romania:

• 62% dintre femei spun ca metoda calendarului este una nesigura, iar 48% o considera ineficienta;

• Numai 3% o considera o metoda contraceptiva sigura si de incredere;

• 43% dintre femei o folosesc pentru ca nu presupune costuri;

• 47% o prefera pentru ca nu este nevoie sa mearga la medic pentru a o folosi;

• 12% o folosesc pentru ca asa prefera partenerul de viata.

Din cauza inexactitatilor metodei calendarului, femeile se confrunta adesea cu o sarcina nedorita. Astfel, daca are loc un contact sexual neprotejat, pilula de a doua zi este o solutie: aceasta are efect daca este folosita in maximum 72 de ore de la contactul sexual neprotejat, preferabil in primele 24 de ore, atunci cand are eficacitate maxima, de 95%. Foarte important: pilula de a doua zi nu poate avea efect in cazul unei sarcini deja instalate si nu afecteaza dezvoltarea sanatoasa a sarcinii daca a fost utilizata dupa ce sarcina s-a instalat.

Campania Planifica Neprevazutul a fost lansata in octombrie 2013 de Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, fiind o initiativa de informare referitoare la folosirea corecta a contraceptiei de urgenta, singura metoda contraceptiva care poate evita o sarcina nedorita in urma unui contact sexual neprotejat. Ulterior, campania Planifica Neprevazutul! s-a extins pentru a oferi informatii complete despre folosirea tuturor metodelor moderne de contraceptie, precum si cu privire la o viata sexuala sanatoasa.

Foto homepage: Pixabay