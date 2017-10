Testul de normalitate. Cine spune ce este normal sau anormal?

In opinia psihologului, noi decidem, in mare masura, ce este normal si ce este anormal, este doar o conventie sociala pornita de la un om sau de la un grup mic de oameni, conventie care mai apoi este extrapolata la nivel de societate si este absorbita, mai mult sau mai putin, in cultura unei societati.

Este normal sa iti doresti sa ai un job stabil, bine platit. Este anormal sa iti pui lenjeria intima peste haine. Este normal sa iti doresti un partener cu care sa te simti bine. Este anormal sa porti ochelarii de soare invers. Este normal sa iti doresti sa ai propria familie, sa te casatoresti, sa ai copii. Este anormal sa mananci ciorba cu furculita.

Unele lucruri sunt considerate a fi normale, altele se spune ca sunt anormale. Comportamente, reactii, atitudini, decizii, valori, principii... si totusi, inevitabil apar intrebarile: Cine stabileste ce este normal si ce nu? Unde apare limita clara intre normal si anormal?

In opinia psihologului Andra Tanasescu, noi decidem, in mare masura, ce este normal si ce este anormal, este doar o conventie sociala pornita de la un om sau de la un grup mic de oameni, conventie care mai apoi este extrapolata la nivel de societate si este absorbita, mai mult sau mai putin, in cultura unei societati. “La nivel social, „se decide” ce este in regula si ce nu. Social, majoritatea opiniilor decid ce este considerat a fi normal.

Spre exemplu, in timp ce intr-o cultura este normal sa plangi si sa jelesti la o inmormantare, in alte culturi moartea este privita ca un motiv de sarbatoare, care automat cere de la sine sarbatorirea trecerii unei persoane catre alte „meleaguri”. Un alt exemplu interesant pe care il putem observa la noi in tara, in fiecare vara: in Capitala, daca vezi o femeie in costum de baie in supermarket, te uiti si te intrebi ce-i cu ea; daca esti intr-o statiune la mare si vezi acelasi lucru, femeia trece neobservata si acest lucru pare firesc pentru ca doar, e la mare, e normal, nu?”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Traim in public dupa standarde sociale si in privat, dupa standarde personale

Specialistul afirma ca, pana la urma, conceptul de normal mai inseamna si ceea ce este firesc si natural pentru fiecare dintre noi. “in timp ce, pentru unii, a te casatori si a face copii este normal, pentru altii, a-si urma visele, a calatori, a experimenta lucruri noi este ceva la fel de normal. Daca pentru o persoana este normal ca, in vacanta, sa mearga si sa viziteze cat mai multe locuri, pentru o alta persoana poate fi normal sa stea sa se odihneasca, sa nu viziteze nimic. Si tot asa mai departe, mentioneaza psihologul.