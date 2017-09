Momente parfumate si pline de prospetime pana la 100 de zile de la Silan

Noul concept Silan ofera hainelor un parfum si prospetime de lunga durata care va persista pana la 100 de zile*. Silan reuseste prin formula sa sa ofere prospetime de lunga durata si sa ramana impregnat pe haine chiar si dupa ce acestea sunt uscate. Acest lucru e posibil datorita tehnologiei prin care parfumul este eliberat treptat, facand astfel posibil ca hainele sa isi pastreze prospetimea pana la 100 de zile de la spalare. Odata ce hainele sunt uscate, de fiecare data cand sunt atinse sau mutate dintr-un loc in altul, micro-capsule parfumate sunt eliberate in aer, oferind parfum si prospetime de lunga durata.

Silan Classic Fresh Moments se bazeaza pe povestea de succes a conceptului ”8 saptamani de prospetime”, lansat in 2014 pentru gama Silan Classic. Acest concept a fost imbunatatit in 2016 atat pentru gama Classic, cat si pentru Aromatherapy, Silan asigurand hainelor o prospetime mai intensa, de pana la 10 saptamani.

Formula performanta a noului Silan lasa tesaturile catifelate si placute la atingere, oferind prospetime si parfum de durata. 25 ml de balsam Silan folositi la o cuva de haine spalate le vor impregna acestora un parfum ce va rezista pana la 100 de zile.*

Silan contine 7 parfumuri incantatoare ce vor fi disponibile in cele 2 game – Classic si Aromatherapy.

Gama Classic, creata pentru momente pline de prospetime, te aduce mai aproape de natura:

• Silan Mediterranean – prospetimea diminetilor de vara

• Silan Fresh Spring – suprinde prospetimea unei gradini de primavara, care tocmai a innverzit dupa o iarna lunga

• Silan Lavender Garden –incanta simtul olfactiv cu un parfum fascinant de lavanda, care te indeamna sa visezi la intinsele campuri mov mediteraneene

Iar Silan Aromatherapy pentru momente parfumate cuprinde 4 arome florale care vor stimula simturile

• Silan Aromaterapie cu ulei de portocale si magnolia

• Silan Aromaterapie cu ulei de trandafir si bujor

• Silan Aromaterapie cu ulei de citrice si plumeria

• Silan Aromaterapie cu ulei de patciuli si lotus

Bazandu-se pe zeci de ani de expertiza, Silan promite, prin noul concept o experienta irezistibila si de durata. Din momentul in care deschizi dulapul dimineata pana in momentul in care te invalui seara in lenjeria de pat, te poti bucura de momentele Silan pentru mai mult timp.

Produsele sunt disponibile pe piata incepand cu august 2017, cu un design fresh ce reflecta noul concept inovator Silan: parfum si prospetime pana la 100 de zile*.

*pentru hainele pastrate in dulap