Noua gama Apivita Suncare - Inovatia globala pentru protectia tineretii pielii

Expunerea la soare pe termen lung, fara protectie solara poate determina imbatranirea prematura si poate aduce daune ireparabile pielii. In plus, 80% din radiatiile UVA, cele responsabile de imbatranire, reusesc sa treaca prin nori si ferestre, afectand pielea.

Protectia solara este asociata de obicei cu sezonul estival, plaja, nisipul si temperaturile ridicate. Un numar restrans de oameni folosesc protectie solara pe tot parcursul anului si chiar mai putini stiu ca 90% din imbatranirea pielii este cauzata de foto-imbatranire. Expunerea la soare pe termen lung, fara protectie solara poate determina imbatranirea prematura si poate aduce daune ireparabile pielii. In plus, 80% din radiatiile UVA, cele responsabile de imbatranire, reusesc sa treaca prin nori si ferestre, afectand pielea.

Noua gama APIVITA SUNCARE raspunde nevoii de a proteja pielea de radiatiile solare pe tot parcursul anului cu produse specializate, inovatoare, naturale, eficiente si holistice, ideale pentru toate tipurile de piele.

3D PRO-ALGAE®: Inovatia globala APIVITA pentru protectia tineretii pielii

APIVITA inoveaza! Pentru prima data, o gama de produse solare combina beneficiile microalgelor mediteraneene cu extractul patentat de propolis, rezultand o inovatie globala numita 3D PRO-ALGAE® - ce ofera o excelenta protectie solara si protectie impotriva foto-imbatranirii, dar totodata are si actiune specializata impotriva ridurilor, a petelor cauzate de soare sau a excesului de sebum.

6 ani de cercetare, 1 program de renume mondial denumit “Algae Com”, 20 de cercetatori si 2 ani de studii in laboratorul biochimic APIVITA au creat complexul inovator 3D PRO-ALGAE®, care este incorporat in formulele cosmetice la nivel global, pentru prima data.



3D PRO-ALGAE ® este un complex inovator cu propolis si o microalga mediteraneana versatila, nannochloropsis gaditana, care se gaseste in Grecia, in marea din apropierea insulei Creta. Acest complex poate pastra structura tridimensionala a pielii, deoarece protejeaza si mentine densitatea, elasticitatea si fermitatea pielii, pe timpul expunerii la soare. De asemenea, hidrateaza si combate foto-imbatranirea, motivul numarul 1 pentru imbatranirea prematura a pielii.

Gama SUNCARE contine produse cu pana la 97% ingrediente naturale si se adreseaza tuturor nevoilor pielii expuse la soare: hidratare, protectie antioxidanta, protectie impotriva foto-imbatranirii, oferind totodata actiuni specializate, cum ar fi matifierea tenului cu tendinta de ingrasare, protectie impotriva petelor de soare sau actiune anti-rid.

Noile formule NU contin alcool, parabeni, propilen glicol, butilen glicol, uleiuri minerale, etanolamina, ftalati, PCM, NM.

Noua gama APIVITA SUNCARE pentru ingrijirea tenului

Crema de fata matifianta cu textura lejera si SPF30

Cu extract de imortele si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema non-uleioasa, cu actiune specializata echilibreaza secretia de sebum si ii confera pielii un aspect mat, oferind hidratare si o excelenta eficacitate impotriva foto-imbatranirii. Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Crema de fata matifianta coloranta cu textura lejera si SPF30/ PA++++

Cu extract de imortele si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema cu textura lejera si actiune specializata echilibreaza secretia de sebum, confera pielii un aspect mat si uniformizeaza nuanta pielii. Ofera hidratare optima si o excelenta protectie impotriva foto-imbatranirii. Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Crema de fata anti-pete cu SPF50/ PA++++

Cu celule stem din fenicul de mare si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema cu actiune specializata ajuta la reducerea petelor brune si la prevenirea aparitiei altora noi,

protejeaza densitatea si elasticitatea, oferind hidratare optima si o excelenta eficacitate impotriva foto-imbatranirii. Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Crema de fata anti-pete coloranta cu SPF50/ PA++++

Cu celule stem din fenicul de mare si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema cu actiune specializata ajuta la reducerea petelor brune si la prevenirea aparitiei altora noi, oferind in acelasi timp acoperire uniforma si o excelenta protectie impotriva imbatranirii premature.

Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Crema de fata anti-rid cu textura lejera si SPF 30/ PA++++

Cu extract de masline si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema cu actiune specializata si textura lejera ajuta la prevenirea si netezirea ridurilor existente si mentine structura tridimensionala a pielii, oferind hidratare si o excelenta eficacitate impotriva foto-imbatranirii,

Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Crema de fata anti-rid cu SPF 50/ PA++++

Cu extract de masline si complex inovator 3D PRO-ALGAE®, aceasta crema cu actiune specializata previne si reduce ridurile existente, protejeaza eficient impotriva foto-imbatranirii si ofera hidratare optima.

Foarte rezistenta la apa – Hipoalergenica – Combinatie fotostabila de filtre. Testata dermatologic.

Noua gama APIVITA SUNCARE pentru corp, par si copii

Lapte pentru copii fata si corp cu SPF 50

Cu extract de galbenele, caise si propolis patentat, ofera o protectie ridicata si eficienta pentru pielea sensibila a copiilor. Protejeaza impotriva radiatiilor UVA si UVB, hidrateaza in profunzime, are efect antioxidant si calmeaza iritatiile pielii.

Rezistent la apa – Hipoalergenic. FARA alcool, parabeni, silicon, propilen glicol, butilen glicol, ulei mineral, etanolamina, ftalati, PCM, NM.

Lapte pentru fata si corp cu SPF 30

Cu extract de lavanda de mare si propolis patentat, ofera o protectie ridicata impotriva radiatiilor UVA si UVB, hidrateaza pielea, are efect antioxidant si protejeaza eficient impotriva foto-imbatranirii. Ideal pentru pielea mai rezistenta, care se bronzeaza cu usurinta.

Rezistent la apa – Hipoalergenic.

Lapte pentru fata si corp cu SPF 50

Cu extract de lavanda de mare si propolis patentat, ofera o protectie foarte ridicata impotriva radiatiilor UVA si UVB, hidrateaza pielea, are efect antioxidant si protejeaza eficient impotriva foto-imbatranirii. Ideal pentru pielea sensibila, pielea cu intoleranta la soare, pielea deschisa la culoare sau care se arde usor. Rezistent la apa – Hipoalergenic.

Ulei bronzant pentru corp cu SPF 30

Cu extract de morcov, ulei organic de floarea soarelui si propolis patentat, accelereaza si intensifica bronzul, oferind in acelasi timp o protectie ridicata impotriva radiatiilor UVA si UVB, hidratare intensa si protectie impotriva foto-imbatranirii. Are o textura placuta de ulei uscat, care se absoarbe usor. Foarte rezistent la apa – Hipoalergenic.

Ulei de protectie solara pentru par

Cu ulei organic de floarea soarelui si o combinatie de filtre solare UV, protejeaza si mentine culoarea vie si stralucirea parului. Datorita uleiului organic de masline, abyssinian, struguri si jojoba, parul ramane hranit si hidratat, lasandu-l placut la atingere si improspatat cu o aroma delicata de vara. Testat dermatologic.

Lotiune racoritoare dupa soare pentru fata si corp

Cu o combinatie de smochine, aloe, lavanda de mare, castravete, vitamina E si ulei de migdale ofera hidratare in profunzime si o senzatie placuta de racorire. Calmeaza iritatiile cauzate de soare si protejeaza impotriva foto-imbatranirii, lasand pielea placut parfumata si catifelata. Ideala dupa fiecare expunere la soare, precum si ca lapte de corp pentru utilizarea de zi cu zi in timpul verii si a vacantelor. Hipoalergenica.

Gama APIVITA SUNCARE este produsa in fabrica bioclimatica din Markopoulo - Grecia si este disponibila in magazinul APIVITA din Baneasa Shopping City si in farmaciile

Va asteptam pe https://www.facebook.com/Apivita.Ro sau pe www.apivita.com