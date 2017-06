Nesquik si Profesorii Trasniti de la Fun Science ii asteapta pe parinti si copii sa participe la experimente educative

Parintii sunt incurajati sa le ofere copiilor o alimentatie echilibrata, bogata in vitamine si minerale, alaturi de un stil de viata activ, pentru ca cei mici sa isi poata pune in valoare creativitatea.

Nesquik Opti-Start a dat startul Caravanei Creativitatii, care va ajunge in cele mai importante orase din tara cu o serie de experimente stiintifice educative si creative. Mai mult, parintii sunt incurajati sa le ofere copiilor o alimentatie echilibrata, bogata in vitamine si minerale, alaturi de un stil de viata activ, pentru ca cei mici sa isi poata pune in valoare creativitatea.

Incepand cu finalul lunii mai, Caravana Creativitatii Nesquik Opti-Start a oprit in Craiova si in Bucuresti, unde peste 8.000 de parinti si copii au explorat lumea experimentelor. in urmatoarele luni, caravana continua calatoria si va opri in:

Iasi, 18 iunie 2017, intre 11:00 si 18:00;

Cluj-Napoca, 2 iulie 2017, intre 11:00 si 18:00;

Timisoara, 16 iulie 2017, intre 11:00 si 18:00.

Nesquik Opti-Start si Profesorii Trasniti te invita sa descoperi lumea experimentelor

Nesquik si Profesorii Trasniti de la Fun Science ii asteapta pe parinti alaturi de cei mici sa descopere lumea experimentelor. in cadrul acestui atelier, prin stiinta si joaca, cei mici vor intelege importanta absorbtiei Vitaminei D in organism si cum functioneaza aceasta, dar si importanta Fierului si a Zincului pentru dezvoltarea cognitiva. In plus, cei mici isi pot pune in valoare creativitatea si imaginatia printr-un experiment in care vor invata cum se poate realiza plastilina Nesquik.

Complexul Opti-Start, aliatul parintilor in Caravana Creativitatii

Cu startul potrivit, orice copil isi poate pune in valoare creativitatea, dar intotdeauna alaturi de o alimentatie echilibrata si o viata activa, care sa ii ofere energie pentru o zi de joaca.

“Este recomandat ca parintii sa includa in meniul zilnic al copiilor o varietate de alimente, care sa asigure necesarul de vitamine si minerale pentru organism. Fierul si zincul sunt doua minerale esentiale pentru dezvoltarea cognitiva si buna functionare a sistemului imunitar. Parintii pot include in meniu alimente bogate in fier precum carne slaba, peste, spanac, oua, naut sau nuci, care pot fi usor de adaptat astfel incat sa fie pe placul celor mici. Acestea pot fi oferite in diferite momente pe parcursul zilei, atat la mesele principale, cat si ca gustari”, declara Nicoleta Tupita, Nutritionist, Nestlé Romania.