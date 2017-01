Anul incepe cu deschiderea primului studio de makeup Beauty by Genoveva

Comunicat de presa

Genoveva Radulescu, specialist in machiaj profesionist, stilizarea sprancenelor si consilier in frumusete, isi deschide luna aceasta portile primului ei studio, Beauty by Genoveva Studio, in Calea Victoriei din Bucuresti.

Beauty by Genoveva iti ofera rasfat complet: machiaj de zi, machiaj de seara sau machiaj de mireasa

Beauty by Genoveva Studio este locul unde iti poti programa un machiaj de seara, de mireasa pentru evenimetele speciale din viata ta sau pur si simplu un machiaj de zi clasic.

Cu o experienta de peste 7 ani in makeup, experienta dobandita prin cursurile specializate ale Mirelei Vescan, Genoveva este apreciata in lumea mondena datorita talentului si daruirii pe care le pune in meseria transformata in arta. Aceasta a avut ocazia sa colaboreze cu personalitati cunoscute printre care Carmen Simionescu, Claudia Neghina, Roxana Marcu, Phelipe,Rawanne,Theo Rose,Isabela Ilie,Claudia Ghitulescu, etc.

A participat la numeroase targuri si expozitii de-a lungul anilor unde a fost premiata pentru Beauty is my Mission. De asemenea a participat la Fashion Week si a fost invitata in mai multe randuri in cadrul emisiunilor televizate pentru a impartasi cateva secrete de frumusete telespectatoarelor indragostite de machiaj.

Workshop-ul “Self make-up Beauty by Genoveva”: invata sa te machiezi singura cu produsele tale.

Odata cu deschiderea primului ei studio, Genoveva lanseaza un workshop, “Self makeup Beauty by Genoveva” in care te va invata sa te machiezi singura in fiecare zi, pentru evenimente special din viata ta sau pur si simplu un machiaj de zi classic sau unul de ocazie cu produsele din trusa ta de machiaj. Workshop-ul se desfasoara individual si dureaza doar doua zile, iar acesta te ajuta sa scapi de situatiile in care esti pe fuga si nu ai timp sa apelezi la un specialist de fiecare data. Mai multe detalii gasiti pe Beauty by Genoveva.

Stilizarea sprancenelor

Sprancenele reprezinta un element cheie al fetei iar stilizarea lor are o contributie majora la un machiaj simplu de zi sau unul deosebit de seara. Cu o experienta de peste 3 ani in stilizarea sprancenelor, dobandita la cursul de specializare al lui Darius Stanese, Genoveva te asigura ca forma acestora se va armoniza natural cu trasaturile fetei tale!

Consiliere in alegerea produselelor de machiaj portrivite pentru tenul tau si achizitionarea acestora.

Este tot mai greu pe zi ce trece sa iti alegi singura produsele cu care te machiezi, sunt atat de multe optiuni pe piata incat nu stii de fiecare data care sunt si cele mai potrivite pentru tine si tenul tau. Genoveva te consiliaza si vine in ajutorul tau, astfel incat produsele si accesorile tale de machiaj sa ti se potriveasca perfect.