Tu incotro te indrepti odata cu startul sfarsitului de saptamana?

Cu planuri in avans sau pur si simplu, decizii luate pe loc, timpul petrecut alaturi de prieteni si familie este cu adevarat important.

Fara doar si poate este momentul in care reusim sa comunicam, sa interactionam si sa petrecem clipe de calitate impreuna cu cei dragi. Vreme joaca un rol esential, iar odata cu instalarea sezonului cald, si mai multe idei se pot pune in aplicare. In oras sau in afara zgmotului urban, resetarea face apel la interactivitate si poate contura adesea povesti demne de a fi povestite si impartasasite luni dimineata, la prima cafea.

Doua zile in afara Bucurestiului fac diferenta

Oricat de indragostiti si obisnuiti suntem cu tot farmecul micului Paris, vine un moment in care iti doresti sa evadezi cat mai departe de nebunia orasului. Asadar, ce poate fi mai potrivit decat o escapada spre locuri linistite, aer curat ori spatii larg deschise?

Fie ca esti un impatimit al muntelui sau preferi oaza de racoare din desisul padurii, atunci cand pui la cale un plan de bataie care iti implica gasca de prieteni, nu are cum sa nu fie loc de o aventura in adevaratul sens al cuvantului.

Daca ti-am facut pofta de cel putin o drumetie si un foc de tabara, probabil ca nu ar strica sa evaluezi cateva oferte care sa iti puna in aplicare planul.

O iesire cu prietenii in buricul targului

Atata timp cat compania este de cea mai buna calitate, locul de intalnire este doar pretextul de la care se porneste o distractie in toata regula. Si daca deja suntem in anotimpul care indeamna la ore prelungite, cu discutii la terase, o berarie din Bucuresti iti pune la dispozitie coordonatele de care ai nevoie. O bere dupa reteta proprie, servita alaturi de cateva preparate gustoase nu mai are nevoie de completari prea multe.

Poate doar cuvinte de lauda si recomandari pentru inteaga ta gasca!

Un parc de aventura si jocuri strategice

Acest loc iti poate fi gazda pentru cel putin cateva ore pline de adrenalina din cadrul unui sfarsit de saptamana. Locurile nou infiintate sde lauda cu trasee atat pentru adulti, cat si pentru copii, prin urmare poate fi o alternativa simpatica de a petrece cateva ore impreuna, si totodata facand lucruri interesante. De exemplu, cateva ture de bicicleta prin traseele special amenajate pune sangele in miscare si cheful de adrenalina cu siguranta va veni din ce in ce mai tare.

Indiferent de activitatea pe care ti-o doresti (unele parcuri au e ceva mai mult decat aventura, de exemplu: terenuri de sport, loc de calarie, un iaz pe care se pot face plimbari cu barca sau canoea, terenuri de tir cu arcul sau paintball, inclusiv restaurante si locuri de cazare), iti garantam noi pentru distractie suta la suta si experiente senzationale.

Iar in final, tie iti mai ramane sa decizi doar unde si catre ce anume vrei sa te indrepti!

Si nu uita… cheful mai vine si incercand senzatii noi, iar gusturile se educa prin si cu dorinta de a iesi din zona de confort.