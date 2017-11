Prevenirea obezitatii infantile prin informare si educare constanta a copilului si familiei

Comunicat de presa

Miscarea nationala 'Si eu traiesc sanatos! SETS' initiata de Fundatia PRAIS in anul 2011, continua pentru urmatorii 3 ani, in calitate de membru activ si model de bune practici in cadrul retelei Epode International Network (EIN) care reuneste 34 de programe similare din 23 de tari. Obiectivul proiectului este informarea si educarea tinerei generatii, a familiilor, prin promovarea activitatilor fizice zilnice si sportului, dietei echilibrate, calitatii somnului, starii de bine in general, integrarea copiilor si adolescentilor din categorii sociale vulnerabile fiind o prioritate in cadrul interventiilor sale la nivelul comunitatilor.

Pe parcursul celor 7 ani de implementare, echipa Fundatiei PRAIS a initiat o serie de studii privind obiceiurile de stil de viata ale copiilor. Unul dintre acestea a fost realizat pe un esantion de 677 de parinti ai elevilor de clasa I din 30 de scoli bucurestene.

Potrivit studiului, doar 38% dintre acesti copii fac miscare in fiecare zi. 68% manânca 3 mese principale pe zi, jumatate obisnuiesc sa manânce si intre mese, iar 2 din 5 copii mananca doar in cadrul meselor principale. Cei mici se hidrateaza bând mai mult de 4 pahare de lichide pe zi. Circa jumatate dintre copiii de clasa I petrec in medie 2 ore pe zi in fata unui ecran in timpul saptamanii, respectiv 3 ore in week-end, iar o treime petrec mai mult de 4 ore pe zi la final de saptamana.

Timp de 3 ani miscarea SETS din Romania a fost parte din proiectul EPHE* la care si-au adus contributia programe similare din alte 5 tari: Belgia, Franta, Olanda, Portugalia, Grecia si Bulgaria. Rezultatele sondajului realizat pe un esantion reprezentativ de 180 de familii din orasul Otopeni a relevat existenta unor diferente semnificative intre grupurile socio-economice in ceea ce priveste practicile parentale si mediul familial: cum ar fi disponibilitatea consumului fructelor si legumelor pentru copii, monitorizarea timpului petrecut in fata unui ecran si abilitatea de a retine reguli.

Existenta unui ecran in dormitorul copilului sau urmarirea programelor TV in timpul meselor in familie au fost identificate ca factori cu impact asupra starii generale de sanatate. In grupul de familii respondente cu un nivel scazut de educatie din România, 71% dintre copiii acestora, respectiv 60% din Bulgaria, si 74% din Portugalia au un televizor in camera lor.

“In studiile cross-countries din care proiectul nostru a facut parte, s-au evidentiat cauze multiple care pot influenta stilul de viata sanatos, starea de bine: situatia economica a familiei, nivelul acesteia de educatie, traditiile, localizarea citadina/ rurala, sedentarismul, tipurile de dieta, stresul, nivelul activitatilor fizice, alaturi de multi alti factori generali de sanatate. De aceea, prevenirea obezitatii infantile se poate face si prin programe solide de informare si educare constanta a familiei. Modificarea perceptiilor si a comportamentelor umane necesita timp. Dupa monitorizarea timp de trei ani a implementarii proiectului nostru a rezultat ca odata ce obiceiurile bune au fost incorporate in practica zilnica a familiei, acestea pot fi durabile, cu conditia continuarii pe termen lung a procesului de educare”, a declarat Silvia Bucur, Presedinte Fundatia PRAIS, initiatoarea proiectului.

In 7 ani, miscarea nationala SETS a fost prezenta in 252 de scoli din Bucuresti, Timisoara Cluj-Napoca, Ploiesti, Otopeni, Roman. A ajuns la 156.480 de elevi din clasele I-IVsi familiile acestora, la 3.000 cadre didactice, 2 milioane public larg. 504 de voluntari studenti sportivi de la UNEFS au sustinut 459 de lectii deschise in scoli la care au participat peste 27.580 de elevi. 20.624 de elevi s-au inscris voluntar in 448 de Cluburi SETS de Miscare si Distractie create de scolile participante, desfasurând peste 10.150 de activitati fizice si sportive. Din acest an, 3 noi competitii sunt dezvoltate in scoli: SETS GymClass - Gimnastica de inviorare in clasa, #SETS FlashMob - Dans in grup, 10 Minute SETS - Alergare Usoara, care au generat deja o larga participare-a peste 3.000 de elevi si invatatori. Pe lânga interventiile directe in scoli, miscarea SETS a dezvoltat portalul de informare publica dedicat parintilor si copiilor www.sets.ro, precum si platformele social media FB @miscarea SETS si YouTube.

Totodata, Fundatia PRAIS a fost parte a proiectului OPEN** care a avut ca scop sprijinirea mai multor comunitati din 16 tari din Europa - copii si adolescenti, sa aleaga si apoi sa isi mentina un stil de viata echilibrat si activ. Alaturi de proiectul SETS din România, s-au aflat programe din Belgia, Cipru, Estonia, Germania, Ungaria, Italia, Franta, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania. Monitorizarea timp de 3 ani a implementarii metodologiilor EIN, schimburile de bune practici intre specialistii din tarile participante au contribuit major la cresterea impactului programului derulat la noi in tara.

Miscarea nationala „Si eu traiesc sanatos! SETS” este posibila datorita aliantei sale de valori locale si internationale alcatuita din reprezentanti ai partenerilor institutionali, organizatii, universitati, consiliul stiintific, care isi aduc contributia prin expertiza lor, cum ar fi: Federatia Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Societatea Româna de Nutritie si Boli Metabolice, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Federatia Romana de Scrima, Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, Inspectoratele Scolare din Bucuresti, Cluj, Neamt, Prahova, Timis. Proiectul este posibil datorita suportului constant acordat de partenerii sai privati, 5 companii membre din cadrul Federatiei Romalimenta si un mare lant de retail.

Despre Fundatia PRAIS

Fundatia PRAIS a fost creata in 2002 de catre compania de consultanta in comunicare PRAIS Corporate Communications. In cadrul proiectelor sale nationale initiate si dezvoltate de-a lungul a 16 ani, sustine cauze sociale majore: accesul tinerei generatii la resurse, educatie, dezvoltare personala si cultura, promoveaza starea de bine si stilul de viata sanatos, grija fata de natura, economia bazata pe talente, creativitate, inovatie, competitivitate si etica.

Recunoscuta local si international, Fundatia PRAIS s-a implicat cu succes in proiecte educationale nationale din domenii precum: promovarea miscarii si a nutritiei sanatoase; siguranta produselor alimentare; protectia mediului; promovarea tinerelor talente. Programele locale, sau cross-countries au angrenat milioane de elevi, familii, cadre didactice, publicul larg si au creat aliante de valori intre parteneri publici si privati, lideri de opinie, specialisti locali si internationali, reuniti pentru a servi impreuna cauzelor sociale globale dedicate viitorului tinerei generatii.





