De asemenea, aceeasi voce este cea care ne ajuta sa facem alegri corecte si in acord total cu fiinta noastra. Cu timpul poti capata din ce in ce mai multa incredere in intuitia ta si astfel, aceasta iti poate deveni un aliat de nadejde pe drumul vietii. Uneori, intuitia este cea care ne ajuta sa ne protejam de pericole sau sa

Pentru ca multi dintre noi ne-am pierdut aceasta capacitate valoroasa de a ne asculta instinctele, sfarsim prin a face alegeri costisitoare, punand adesea pe primul plan ratiunea si ignorand semnale importante pe care intuitia incearca sa ni le dea.

1. Intuitie pe care trebuie sa o asculti – Entuziasm cu privire la o oportunitate

Daca simti ca o noua oportunitate se iveste in viata ta, cel mai bine este sa iti asculti instictul si sa urmezi aceasta sansa.

Observa cand te cuprinde un astfel de sentiment si permite-ti sa te angrenezi cu toata fiinta ta in ceea ce iti transmite subconstientul. Daca apare o noua oportunitate, urmeaz-o! Nu conteaza daca acest impuls se potriveste cu idei preconcepute despre ceea ce este bine sau nu.

Nu conteaza parerile celorlalti. Conteaza ceea ce simti tu. Ceva te atrage catre aceasta idee si nu este in beneficiul tau sa te cenzurezi.

2. Intuitie pe care trebuie sa o asculti – Senzatia ca ceva nu este in regula cu sanatatea ta

Cu totii avem din cand in cand acel sentiment ca ceva nu este in regula cu corpul nostru. Dar adesea, nu luam in seama aceste semnale si preferam sa ne distragem atentia catre altceva. Nu iti mai ignora astfel de senzatii instinctuale.

Este mai bine sa faci ceva inainte ca simptomele sa se inrautateasca. Un astfel de semnal instinctual te poate ajuta sa rezolvi o problema de sanatate inainte ca aceasta sa se inrautateasca.

Poate observi o durere intr-o anume parte a corpului, o schimbare de stare, ceva ce nu iti da pace sau senzatia de dezechilibru interior. Corpul nostru este foarte inteligent si de aceea este necesar sa inveti sa il asculti. Senzatiile neplacute pot avea si o sursa psihologica. Observa felul cum te simti intr-un loc particular sau in prezenta unor oameni. Daca brusc te simti sfarsit/a si fara vlaga, este bine sa iti asculti instinctele si sa pui limite imediat.

