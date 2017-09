Legea Atractiei: Aceste 3 cuvinte cu vibratie scazuta iti limiteaza viata. Inceteaza sa le mai folosesti, chiar de azi!

Cuvintele pe care le folosim inconstient ca sa ne definim viata, asteptarile, dorintele poarta cu sine vibratii scazute sau inalte. Cuvintele ne ajuta sau ne impiedica sa obtinem ceea ce visam.

Din perspectiva LEGII ATRACTIEI, aducem in viata noastra acele lucruri, oameni si intamplari care intra pe aceeasi frecventa emotionala cu starea noastra interioara.

LEGEA ATRACTIEI: Jake Ducey autor si speaker motivational ne indeamna sa eliminam aceste 3 cuvinte si sa ne imbunatatim calitatea vietii:

1. SPER

Cuvantul “sper” are o incarcatura energetica foarte scazuta, insa noi il folosim adesea. Sper inseamna “nu am”, explica Jake Ducey.

Ori de cate ori noi pornim in interiorul nostru de la premiza ca “nu avem”, nu putem sa atragem in viata noastra fix acele lucruri pe care ni le dorim. Locul de unde pornim din punct de vedere energetic ne ajuta sa cream viitorul! Iar “sper”, cu a sa vibratie scazuta… nu ne ajuta prea tare. “Sper” insemna ca de fapt tu nu crezi cu adevarat in fortele tale, nu crezi ca meriti, nu crezi ca vei reusi.

Foto: Pixbay

Inlocuiste “sper” cu… “stiu”. “Stiu ca banii vor veni in viata mea.” “Stiu ca imi voi intalni sufletul pereche.”, “Stiu ca se va rezolva”etc.

