Care este Secretul Longevitatii? 6 sfaturi pentru a imbatrani frumos!

In urma mai multor calatorii si cursuri initiatice pe care le-a avut in diverse colturi ale lumii, profesorul roman de yoga, Dana Tupa, a intalnit foarte multi maestri care, desi depaseau varsta de 60 de ani, se aflau intr-o conditie fizica exceptionala. Intrebati care este secretul longevitatii lor, cei mai multi au avut o reteta aproape identica, formata din cateva principii de baza.

1. Continua sa inveti toata viata!

“Educatia disciplineaza, oferind mai multa ordine in viata. Un om lipsit de educatie va avea tendinta de a actiona in general haotic, iar haosul ii va deveni o sursa de stres. Lipsa de cunoastere intr-un domeniu in care cineva doreste sa evolueze, provoaca anxietate, depresie, stres, insa atunci cand o persoana detine cunoasterea, se va simti mai relaxata de-a lungul drumului parcurs pana la atingerea scopului. E natural sa fie asa!”, explica profesorul de yoga acreditat international, Dana Tupa.

2. Nu fuma!

“Un crez comun al celor intalniti, este cel legat de fumat. Chiar daca multi oameni fumeaza pentru a se relaxa, in realitate fumatul a contribuit cel mai mult la boli fatale, scazand speranta de viata in ultimele decenii. Este si asa destul de greu de acceptat faptul ca traim intr-un mediu poluat, pentru a adauga si fumul tigarii, mai ales ca nu reprezinta ceva vital sau cu alte cuvinte, ceva absolut necesar mentinerii vietii”, spune expertul.

3. Nu abuza de alcool!

„La fel ca si fumatul, consumul in exces de alcool a contribuit major la boli foarte grave. Mai mult decat atat, studiile arata ca peste jumatate dintre divorturi au avut printre principalele motive consumul de alcool in exces. In realitate, alcoolul nu este un efect al problemelor noastre, reusind doar sa ne amelioreze din griji, ci este o cauza principala a problemelor vietii”, explica profesorul de yoga.

4. Exercitii fizice si mentinerea unei greutati sanatoase.

“Observ din ce in ce mai multi tineri care au o conditie fizica de multe ori chiar mai rea decat un om la 50 sau 60 de ani. Lipsa de miscare si excesul de mancare fast-food conduc la obezitate infantila, iar la doar 20 de ani, tot mai multi copii sufera de boli ale inimii, ale pancreasului, ale ficatului sau ale colonului. Exercitiile fizice si adoptarea unei alimentatii sanatoase se impun a face parte din stilul de viata oricarei persoane care isi doreste ca batranetea sa nu fie o corvoada”, considera Dana Tupa.

Foto: Undrey /Shutterstock