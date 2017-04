Sunt cele mai frumoase fotografii in ploaie care le-am vazut vreodata: Vezi cum arata Sankt Petersburg sub ploaie!

Am descoperit initial fotografiile lui Eduard Gordeev intr-un articol publicat pe Bored Panda si am vrut sa vad mai mult. Fotografiile sale sunt atat de frumoase incat parca ne invita sa iubim ploaia, sa iubim orasul scaldat de ploaie, sa vedem frumosul din fiecare zi, chiar si din zilele cu ploi.

Ploaie, picaturi de apa care curg si se infiltreaza prin luminile difuze si blurate, peisaje urbane desprinse parca din vise colorate, strazi inundate in mister si romantism, fotograful rus Eduard Gordeev a reusit sa surprinda in arta sa fotografica mirifica un Sankt Petersburg superb, mai frumos parca ca niciodata.

Culorile care se topesc si fuzioneaza, reflexia luminilor orasului Sankt Petersburg pe asfalt creeaza fotografii de peisagistica urbana absolut superbe. Impresiile fugitive, detaliile in miscare, preferinta pentru peisajele exterioare vii… toate acestea ne dau parca impresia ca fotografiile artistului rus sunt de fapt picturi impresioniste. Va invitam sa admirati cateva dintre cele mai reusite fotografii ale acestui fotograf talentat care locuieste si munceste in Sankt Petersburg, in orasul pe care l-a surprins atat de bine prin arta sa. Fotografiile au fost postate pe contul de Instagram al fotografului.

Sankt Petersburg sub ploaie: Fotografiile lui Eduard Gordeev au facut inconjurul lumii

Foto: @ eduard_gordeev_ /Instagram

