Tendinte la aranjamente florale in 2017

Pentru noul an, Floria.ro propune buchete si aranjamente florale spectaculoase, pline de delicatete, atat din punct de vedere stilistic, cat si cromatic. In acest an, cele mai populare flori care vor fura privirile in buchetele si aranjamentele florale vor fi trandafirii, lalelele albe, hortensiile si protea Blushing Bride.

Din punct de vedere cromatic, tendintele raman concentrate pe nuantele pastelate, pudrate, precum galben pai, lila, rose pudra. Acestea creeaza o imagine delicata, feminina si rafinata. Langa aceste nuante se alatura si culoarea anului declarata de Pantone, “greenery”, o nuanta de verde ce emana prospetime, energie si vitalitate. Prin aceste imbinari de nuante, designerii Floria.ro creeaza buchete si aranjamente florale deosebite, care prin frumusetea si vitalitatea lor aduc o stare de bine si optimism asupra oricarui destinatar.

Cele 4 tendinte esentiale in floristica in 2017

In 2017 tendintele floristice nu se refera doar la aspectul buchetelor si aranjamentelor florale, ci si la beneficiile pe care le aduc florile si plantele in viata noastra. Doza zilnica de oxigen, bunastarea si energia pozitiva sunt doar cateva dintre beneficiile pe care le aduc florile in viata de zi cu zi. De aceea, buchetele si aranjamentele florale nu servesc doar ca decor, ci pot crea un adevarat sanctuar pentru sanatatea spirituala. In 2017 se remarca 4 tendinte esentiale, sintetizate de 4 concepte de viata: armonie, energie, echilibru si rebeliune.

Armonie

Pentru designerii Floria.ro este importanta crearea unei experiente senzoriale complete atunci cand sunt realizate buchetele si aranjamentle florale. Energia fiecarui buchet sau aranjament floral trebuie sa fie una benefica, trebuie sa aduca echilibru si o stare de bine. Este important ca in fiecare casa sa existe aranjamente florale care sa aduca natura cat mai aproape de suflet, care sa echilibreze energiile si sa ofere liniste. Una dintre rezolutiile acestui an este sa ne inconjuram cat mai des de plante verzi cu un aer tropical-precum palmieri, bonsai, yucca sau monstera, pentru a aduce prospetime si vitalitate incaperii. Aceste nuante de verde tropical pot fi imbinate cu pasteluri delicate si calmante ale buchetelor de flori, pentru a crea un tablou armonios si pozitiv.

Energie

Plantele si florile sunt o adevarata oaza de energie si oxigen pentru fiecare zi. De aceea este important ca acestea sa ne inconjoare, atat la birou, cat si acasa. Cu ajutorul naturii spatiul unde ne desfasuram activitatea devine unul creativ, unde ne vom simti liberi si plini de inspiratie. Aceasta stare poate fi creata prin utilizarea de plante cu frunze verzi si forme geometrice-precum aspidistra si strelitia, pentru a aduce mai mult volum si culoare incaperii.

Echilibru

Pentru a echilibra agitatia de zi de zi, este important sa ne gasim momente de repaos, de relaxare, de reincarcare a bateriilor. Este necesar sa acordam atentie si detaliilor mici care ne inconjoara, pentru ca acestea formeaza, de fapt, imaginea de ansamblu. Micile detalii pot consta in aranjamentele florale pe care le alegem pentru buna noastra dispozitie. Plantele mici precum-mini cactusi, mini ficusi, sau suculentele asezate intr-un vas mic transparent, ofera senzatia unei gradini in miniatura, care ofera echilibru si relaxeaza mintea.

Rebeliune

Umorul si buna dispozitie sunt doua ingrediente esentiale ale vietii, pe care designerii Floria.ro le folosesc in buchetele si aranjamentele florale. In floristica nu exista reguli, de aceea fiecare buchet si aranjament are propria-i personalitate. Uneori personalitatea buchetelor poate fi extravaganta, plina de culoare si volum, un manifest pentru libertate si rebeliune. Florile potrivite pentru astfel de aranjamente sunt strelitia, protea si mini ananasi roz. Combinatiile de culori pot fi variate- galben puternic, roz sau portocaliu, important este ca in final, buchetul sau aranjamentul floral sa ne faca sa zambim.



Despre Floria

Grupul Floria opereaza floraria online Floria.ro, reteaua de florarii Floria In Strada, precum si divizia Floria la Evenimente. Divizia offline a Grupului demareaza, pe langa operarea florariilor si gestionarea evenimentelor, proiecte peisagistice si in zona de vanzari engros.

Floria.ro, afacerea care conduce in topul vanzarilor online de flori, a implinit in 2016 6 ani de existenta. Floria.ro a castigat de cinci ori titlul “Floraria Anului” la Gala Premiilor eCommerce (2010, 2013, 2014, 2015 si 2016) si din mai 2015 este Furnizorul Oficial al Casei Regale a Romaniei pentru buchete si aranjamente.