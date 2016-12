In aceasta perioada a anului, bucurati-va de tot ceea ce este mai frumos alaturi de oamenii pe care ii iubiti. Folositi aceasta ocazie pentru a trimite mesaje si ganduri calde de Craciun, tuturor oamenilor din viata voastra.

Mesaje si sms-uri de Craciun pentru cei dragi

Iti oferim mesaje frumoase de Craciun ca sursa de inspiratie pentru urarile pe care le vei face anul acesta!

1. Craciunul sa iti aduca inocenta si candoare in suflet! Traieste cu bucurie aceasta Sarbatoare magica, alaturi de toti cei care iti sunt ataaat de iubiti! Miilioanele de luminite care impodobesc orasul sunt milioanele de luminite ale iubirii care salasuieste in inima ta! CRACIUN FERICIT!

2. Lasa-l pe Dumnezeu in Sufletul Tau! Craciunul inseamna LUMINA, Craciunul inseamna SPERANTA, Craciunul inseamna RUGACIUNE! Deschide-ti inima si lasa-l pe Dumnezeu in sufletul tau! Deschide-ti inima si lasa binele sa te patrunda pana in adancul fiintei tale. Deschide-ti inima pentru oameni si pentru FERICIRE! Craciun Fericit!

Foto: Pixabay

3. 'Mos Craciun cel drag si bun' EXISTA! Sa iti aduca cele mai frumoase daruri, sa iti indeplineasca visele si sa transforme in clipe magice, Craciunul alaturi de toti cei dragi! Sa nu uiti nicio clipa ca el te iubeste si ca isi trimite spiridusii sai ascultatori ca sa iti indeplineasca cele mai tainice dorinte.

4. Craciunul este un moment ales, cand trebuie sa ne amintim ca putem fi mai buni si mai intelepti! Daruieste si vei primi in schimb inzecit! Zambeste astazi, iar Viata iti va zambi! Bucura-te din toata inima de familia ta, de copiii tai, de prietenii tai si de tot ce ai! Bucura-te de toata foarta interioara pe care stii ca o ascunzi in Suflet! Craciun Fericit!

5. Uneori fericirea ta este sursa zambetului, dar alte ori zambetul tau poate sa fie sursa bucuriei! Pace si bucurie de Craciun! Lasa toate zambetele din lume sa iti cuprinda sufletul!

6. In noaptea Sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile! Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte! Sarbatori fericite!

7. Aceasta este o noapte speciala in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost candva! Uita grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun asa cum o faceai in copilarie! Craciun fericit!

8. Printre fulgi iti trimit un zambet curat, cauta-l, vine din cer spre tine in noaptea de Craciun! Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!

Foto: Pixabay

9. Invata sa culegi din fiecare Craciun sfintenie, bucurie, lumina pe care sa o imparti tot anul cu cei dragi! Sarbatori fericite!

10. Ecoul colindelor sa rasune in inima celor dragi, puritatea zapezii sa ne alunge tristetea iar lumina bradului sa ne patrunda in sufletul plin de bucurie si bunatate. Sarbatori fericite!

11. Iti doresc ca de Craciun sa primesti cel mai frumos cadou din toata lumea: dragostea celor dragi. Invata sa pretuiesti acest dar minunat care iti poate lumina viata si readuce pacea in suflet. Craciun fericit!

12. De Craciun sa intampinam cu voiosie colindatorii, cu caldura si iubire pe cei dragi si cu nerabdare pe Mos Craciun. Sarbatori fericite!

