Mit sau adevar despre epilarea definitiva IPL

Comunicat de presa

Epilarea cu ajutorul luminii intens pulsate (IPL) a devenit una dintre optiunile preferate de indepartare pe termen lung a parului nedorit de pe corp, fiind o solutie mult mai rapida, eficienta si confortabila in comparatie cu procedurile traditionale.

Doamna doctor Alina Suru (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca in ciuda beneficiilor pe care le aduce, exista inca anumite mituri puternic inradacinate, care sunt contrazise insa de dovezile medicale.

Epilarea IPL nu aduce rezultate pentru orice culoare a parului - MIT

Este adevarat ca la momentul in care tehnologia IPL a inceput sa fie folosita pentru indepartarea pe termen lung a parului nedorit de pe corp, aceasta aducea rezultate doar pacientilor cu o culoare deschisa a pielii si fir de par inchis la culoare.

“Din fericire, insa, inovatiile tehnologice din ultimii ani au permis aparitia pe piata a unor dispozitive care reusesc performanta de a elimina permanent prin foto-epilare inclusiv firele de par alb si blond, care nu au putut fi distruse anterior de impulsurile de lumina”, explica specialistul dermatolog.

Epilarea definitiva favorizeaza aparitia de fire crescute sub piele - MIT

Acest lucru este un mit, efectul epilarii IPL fiind chiar contrar. “Aparitia de fire de par crescute sub piele este un fenomen intalnit frecvent dupa epilarea clasica cu lama de ras sau ceara, dar nu si dupa indepartarea parului cu laser sau lumina intens pulsata. De fapt, folosirea metodelor din urma reduce in mod semnificativ sansele de aparitie a firelor sub piele si a foliculitei deoarece distrug foliculul de par in mod eficient”, asigura doamna doctor Alina Suru.

Epilarea IPL nu este sigura pentru pacient - MIT



Siguranta tratamentelor IPL depinde in primul rand de tipul de aparat utilizat, care trebuie sa fie autorizat de institutiile de reglementare din domeniu, dar si de specialistul care efectueaza procedura.

“Unele clinici de infrumusetare pot utiliza sisteme mai ieftine, care nu sunt aprobate, in timp ce altele investesc in aparate sigure si specialisti certificati, pentru a evita problemele in timpul si dupa efectuarea tratamentului. Tocmai de aceea este recomandat ca alegerea unei clinici sa se faca dupa consultarea unor review-uri online sau pe baza unor recomandari venite din partea prietenilor”, spune doamna doctor dermatolog.