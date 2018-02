Chuck and Chuckles, jocuri educative care sustin dezvoltarea psiho-emotionala a celor mici

Comunicat de presa

Chalk and Chuckles, unul dintre cele mai populare branduri de jucarii disponibile la Edu Class, propune jocuri educative pentru copii cu varste de la 2 ani in sus, concepute in conformitate cu ultimele cercetari in materie de dezvoltare a copiilor. Acestea sunt in principal jocuri de echipa, care necesita minim cate doi participanti, iar scopul lor este sa dezvolte creativitatea, responsabilitatea si increderea in sine a jucatorilor, in special a celor mici.

Studiile arata ca joaca este cea mai eficienta cale pentru invatarea unor lucuri noi si dezvoltare personala, iar filozofía Chuck and Chuckes in crearea jocurilor porneste de la rezultatele acestora. Astfel, jocurile Chuck and Chuckles sunt distractive, inedite si incurajeaza cooperarea, rabdarea, dezvoltarea limbajului si a imaginatiei prin joc.

Prachi, una dintre surorile care au fondat brandul Chalk and Chuckles, a absolvit Psihologie si un Master in Educatie la Harvard.

“Stresul generat de nevoia de educatie in aceasta era hiper-competitiva este imens. Prin aceasta cautare constanta a vocatiei, a cunoasterii si invatarii, uitam uneori ca placerile simple sunt cele care definesc vietile celor mici in cel mai puternic mod. Este asadar momentul sa pasim in lumea jocului. Unde instructiunile sunt putine, iar posibilitatile nelimitate. Ceea ce nu ni se spune la scoala este ca timpul liber are utilitate deosebita. Filozofia noastra? Esti ceea ce te joci” –surorile Prachi si Palavi, fondatoarele Chalk and Chuckles.

Foto: Pexels

Why Connect, joc interactiv de asociere logica, un bestseller pe Edu Class

Why Connect este unul dintre cele mai iubite jocuri ale Chulk and Chuckles. Se poate juca in 2 pana la 4 jucatori cu varsta intre 6 si 12 ani.

Jucatorii trebuie sa “imprieteneasca” piese cu imagini, descoperind nenumarate conexiuni logice intre ele. Cu cat vor face mai multe conexiuni intre piese atunci cand este randul lor, cu atat mai multe puncte vor primi. Fiecare jucator rosteste cu voce tare argumentul pentru conexiunea respectiva si vede ce parere au ceilalti jucatori. Acestia accepta sau resping argumentul.

Este un joc ideal pentru copiii din scoala primara, intrucat dezvolta gandirea si logica, atentia, dar si rabdarea (fiecare jucator asteapta sa ii vina randul) si capacitatea de argumentare.