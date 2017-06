Copiii au nevoie deopotriva de radacini, dar si de aripi, spune Jack Canfield, un speaker contemporan. Radacini ca sa stie unde le este casa si aripi ca sa zboare in alte parti... Iata 22 de citate minunate pentru parinti, invataturi care iti vor deschide inima si mintea pentru a deveni un parinte si mai bun:

Cu siguranta nu exista ghiduri perfecte sau reguli batute in cuie pentru a fi un parinte bun, cel mai bun sfat pe care ti-l putem da este acela de a-ti asculta vocea interioara, vocea dragostei care se afla in fiecare parinte. Dar aceste citate minunate despre parenting iti vor deschide inima si mintea pentru a deveni un parinte si mai bun decat esti deja, ajutandu-te in eforturile tale de a-ti creste copiii frumos, sanatos si armonios.

22 de invataturi despre parenting care te vor face sa le dai copiilor tai radacini si aripi

1. Parintii buni le dau copiilor radacini si aripi. Radacini ca sa stie unde le este casa si aripi ca sa zboare in alte parti unde sa arate celorlalti ce au invatat. - Jack Canfield

2. Copiii care au cel mai mult nevoie de dragoste o vor cere in cele mai neiubitoare moduri. - Russel Barkley

3. Un copil il poate invata pe un adult trei lucruri: sa fie fericit fara niciun motiv, sa fie intotdeauna ocupat cu ceva si sa stie sa ceara ceea ce isi doreste cu toata forta de care este capabil. - Paulo Coelho

4. Felul in care vorbim cu copiii nostri devine vocea lor interioara. - Peggy O’Mara

5. Nu sunt doar copiii cei care cresc. Si parintii cresc. La fel de mult precum ne uitam noi la ce fac copiii cu vietile lor, ei se uita sa vada ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor sa ajunga la soare. Tot ceea ce pot sa fac este sa ajung eu la el. – Joyce Maynard

6. In spatele fiecarui copil care crede in el insusi se afla un parinte care a crezut el mai intai. — Matthew Jacobson

7. Poarta-te cu un copil ca si cum este deja persoana care este capabil sa devina. - Haim Ginott

8. Inainte sa ma casatoresc aveam 6 teorii despre cum ar trebui sa cresc copiii; acum am 6 copii si nicio teorie. - John Wilmot

9. Ca sa fii in amintirile copiilor tai maine, trebuie sa fii in vietile lor astazi.”(Autor necunoscut)

10. Cuvintele afirmative care vin de la mama si tata sunt precum intrerupatoarele de lumina. Spune un cuvant pozitiv la momentul potrivit in viata unui copil si este ca si cum ai lumina o intreaga incapere a posibilitatilor. - Gary Smalley

11. Saruta-ti intotdeauna copiii de noapte buna, chiar daca deja au adormit. - H. Jackson Brown Jr.

12. Ceea ce iti cer copiii cel mai mult este sa ii iubesti pentru ceea ce sunt, nu sa iti petreci intreg timpul incercand sa ii corectezi. (Bill Ayers)

13. Acolo unde parintii fac prea mult pentru copiii lor, copiii nu vor face mult pentru ei insisi. —Elbert Hubbard

