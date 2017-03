Cartea "Viata pe Marte" este disponibila pe site-ul Nemira

In varsta de 12 ani, Arcturus Betelgeuse Chambers, zis Arty, face parte dintr-o familie pasionata de privitul in stele, iar dorinta lui cea mai mare este de a gasi viata pe alte planete. Prima tinta a cautarilor sale este Marte, planeta cea mai apropiata de noi si, seara de seara, isi indreapta telescopul inspre ea pentru a fi primul care descopera martienii.

Insa totul ameninta sa se termine cand parintii il anunta ca se vor muta in Las Vegas (orasul cel mai luminat de pe Pamant si, din cauza asta, cel in care noaptea abia daca se vad stelele). Si, de parca toate astea nu erau suficiente, trebuie sa stea la vecinul sau infricosator (pe care-l banuia ca e, de fapt, un zombi) cat timp ei se duc sa caute o casa noua. Dar ceea ce parea a fi un cosmar se transforma in aventura vietii sale: vecinul nu doar ca nu e zombi, dar e chiar Cash Maddox, un fost astronaut de la NASA, acum la pensie. Alaturi de Cash, Arty are ocazia sa afle minunatele taine ale cosmosului, dar si sa descopere ca adevarata prietenie nu tine cont de varsta.

Autor: Jennifer Brown