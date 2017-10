Pe scurt, un astfel de aparat este perfect pentru cei care vor sa se bucure si acasa de experienta de cinema - investitia este serioasa, insa in timp un sistem home cinema isi dovedeste importanta. Vestea buna este ca de Black Friday 2017 preturile la sistemele home cinema o sa scada si cele mai bune modele s-ar putea cumpara cu reducere de pana la jumatate de pret.

Astfel, vizionarea unui film va deveni un pretext pentru a-ti invita prietenii pentru maratoane de seriale sau pentru a urmari meciul cel mai asteptat din Liga Campionilor. Reuniunea va ramane memorabila datorita calitatii sunetului si a imaginii, producatorii unor astfel de produse ridicand standardele tehnice.

Un sistem home cinema este de doua feluri. Sistemul all-in-one are toate piesele intr-unul singur sau cu sisteme pe componente, aici avand libertatea sa optezi tu pentru ce ai nevoie, adica sa personalizezi daca simti nevoia sa renunti la ceva sau sa adaugi altceva. Insa, fiecare este compus neaparat dintr-un player multimedia (poate fi DVD sau Blu-ray) si un sistem audio atasat (subwoofer si sateliti).

Pentru ca, asa cum ziceam, cel mai probabil de Black Friday 2017 o sa ai prea multe oferte la sisteme home cinema dintre care sa alegi, ne-am facut noi temele si am ales pentru tine cateva dintre cele mai avantajoase achizitii din aceasta categorie:

Sistem Home Cinema 5.1 cu Blu-ray 3D Sony BDVE4100: smartphone-ul devine telecomanda

Un sistem home cinema cu putere de 1000 de W, prevazut cu patru boxe - doua inalte, doua satelit - si un subwoofer care asigura sunet surround.

Prevazut cu sistem NFC pentru bluetooth si cu wi-fi incorporat sistemul Home Cinema 5.1 cu Blu-ray 3D Sony BDVE4100 iti permite acces la browsere web pentru aplicatii cu care poti urmari filme, emisiuni, concerte - redarea se face full HD si 3D, la alegere. Plus ca se integreaza perfect in incapere pentru ca are un design aparte - Sense of Quartz, care se traduce prin elemente minimaliste.

Sistem Home Cinema 5.1 3D cu Blu-Ray Panasonic SC-BTT465EG9

Pentru serile cu amicii care vor sa vada o competitie sportiva.

Conectarea wirelss este imediata - transfer de date audio si video instant, printr-o simpla asociere cu tableta, smartphone, PC gratie conexiunii NFC. Continutul online este pus la dispozitie prin aplicatiile de internet, foarte simplu si rapid. De nivelul performant al sunetului se ocupa cinci difuzoare tip 5.1 cu bas dinamic.

Sistem home cinema Samsung HT-J 5150: redari multiple

Un sistem home cinema cu sunet imbunatatit - bas puternic - aparatul blu-ray Samsung HT J5150 are integrat vibratii pentru un sunet de calitate, care te face sa te simti ca intr-o sala de cinema. Asta este asigurat si de tehnologia Crystal Amp Pro, dar si datorita posbilitatii de a personaliza setarile audio in baza unor prefererinte la egalizator.

Poate reda CD, DVD si blu-ray, pe suport DivX.

Sistemul Home Cinema Harman Kardon BDS 485S este unul performant, de ultima generatie

Complet integrat cu servicii de internet, streaming audio, tehnologie video si digitala si care iti transforma televizorul intr-un ecran de cinematograf: rezolutie UHD si imagne 4K.

Sistemul Home Cinema Harman Kardon BDS 485S are capacitate wi-fi integrata si multiple posibilitati de conectare HDMI cu Deep Color 3D, interfata MHL si ARC (Audio Return Channel), port USB. Pentru sunet se asigura performante gratie unui procesor profsional.



Sistem Home Cinema 4.1 Philips CSS5235Y/12

Il vei adora, daca esti cinefil. Un sistem home cinema modern si eficient care este prevazut si cu bluetooth pentru conectare practica si usoara - tehnologie NFC care permite accesarea de pe tableta sau telefon.

Este prevazut cu sunet surround, la o simpla setare: detasare boxe wireless din unitatile difuzor si mutarea lor in spatele camerei pentru un efect nemaipomenit. In plus, Philips Crystal Clear Sound iti permite sa receptionezi fiecare detaliu de sunet, performanta fiind asigurata de o procesare audio ideala.

Black Friday 2017: sistem home cinema la reducere

Ca o completare finala am vrea sa punctam faptul ca, inainte de a te decide asupra unui model, ar fi de preferat sa te interesezi concret despre performantele tehnice si daca sistemul home cinema acopera cerintele tale. Poti sa citesti opiniile celorlalti ca sa ai cateva puncte de plecare. Noi iti uram vizionare placuta, orice ai alege. Sau auditie placuta - poti sa asisti la concerte ca si cum ai fi in mijlocul unui eveniment live.