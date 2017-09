Nu in ultimul rand, fa-ti o cafea puternica si relaxeaza-te. O sa ai nevoie de multa rabdare.

Magazine online cu cele mai mari oferte de Black Friday 2017: urmareste-le din timp!

eMAG este retailerul care a adus acest concept in Romania, iar Flanco l-a urmat la scurt timp.

In fiecare an li se alatura noi companii, care aplica discounturi majore produselor puse la vanzare. FashionDays, Answear si Elefant sunt cateva dintre numele care trebuie urmarite si editia asta de Black Friday, ca in fiecare an. Acestea ofera o gama larga de articole vestimentare si accesorii la preturi avantajoase.

Sursa foto: pixabay