In mod inconstient, aceste perspective disfunctionale isi pun amprenta asupra modului cum noi ne cream o idee despre iubire si ce fel de asteptari avem in viata reala de la o relatie de prietenie sau iubire romantica.

Fie ca vorbim despre iubirea romantica sau despre prietenie, iubirea adevarata este sincera. Iubirea adevarata inseamna grija, atentie, deschiderea de a-l pretui pe celalalt exact asa cum este. Iubirea inseamna ca cei angajti intr-un act de conexiune isi sunt devotati, reusesc sa creeze mediul necesar cresterii si/sau vindecarii emotionale. Iubirea adevarata nu raneste, ea mangaie si ingrijeste, ajutandu-ne sa ne auto-descoperim potentialul maxim in prezenta celuilalt.

Pentru ca lumea cinematografica este prea incarcata de scenarii grele, care descriu multe drame, tumult si dificultati in vietile protagonistilor, am realizat un top al unor filme care prezinta relatiile inter-umane, fie ca vorbim despre prietenie sau iubire, dintr-o perspectiva constructiva si armonioasa. Aceste imagini pot sa reprezinte de asemenea o sursa de inspiratie pentru tine, daca vrei sa creezi relatii de iubire sau prietenie CU SENS. Aceste imagini pot sa fie un punct de plecare pentru relatii bazate pe afectiune, dedicatie, confort si siguranta emotionala.

Iata o lista cu filme care vorbesc despre iubirea adevarata.

Acesta este un Top al celor mai frumoase filme care prezinta legaturi stabile, sanatoase si/sau vindecatoare. Sunt de asemenea povesti extraordinare care te vor incarca de energie pozitiva atunci cand le privesti:

1. Intouchables - Invincibilii (2011)

Regia: Olivier Nakache, Eric Toledano

Cu: François Cluzet, Omar Sy

Este un film frantuzesc in regia lui Olivier Nakache si Eric Toledano care va va cuceri definitiv si va va da sperante. Este povestea adevarata a prieteniei dintre Philippe, un aristocrat extrem de bogat care ramane paralizat aproape total in urma unui accident si tanarul Driss, crescut in suburbii si proaspat iesit din inchisoare, care ii devine ingrijitor. Scenariul acestui film este bazat pe intamplari reale, iar prietenia dintre Philippe si Driss este absolut cuceritoare, fiind bazata pe autenticitatea pe care unul o dezvaluie fata de celalalt. Este un model de dragoste adevarata si vindecatoare, bazata pe atitudinea interioara de a-l privi pe celalalt nu in postura de victima, ci aceea de fiinta totala, in sfarsit reunoscuta si imputernicita.

Din acest motiv, este unul dintre filmele mele preferate si ma intorc adesea cu gandul la momente din film pentru a-mi regasi increderea in natura umana:

2. Before Trilogy - Trilogia Before

Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) Before Midnight (2013)

Regia: Richard Lincklater

Cu: Ethan Hawke, Julie Delpy

Trilogia Before, realizata de Richard Linklater in colaborare cu actorii Eathan Hawke si Julie Delpy traverseaza o perioada realista de 18 ani, timp in care protagonistii traiesc o poveste de dragoste adevarata.

Prezinta o relatie care evolueaza spre maturitate si doi protagonisti sincer indragostiti unul de celalalt si dedicati ideii de a fi impreuna. In acest film vedem o legatura reala, bazata pe interese comune si uimirea de a fi indragostit. In ultimul film, cel unde Celine (Julie Delpy) si Jesse (Ethan Hawke) ajung la o varsta matura, dupa ce au impartit mai multi ani de casnicie, ei ne arata cum respectul reciproc si comunicarea sunt ingredientele de baza intr-o relatie.

Celine si Jesse pot sa reprezinte un reper pentru cei care se afla in cautarea unei povesti de dragoste bazata cu adevarat pe niste principii care definesc dragostea: respect, conexiune, admiratie reciproca, maturitate.

3. Paterson (2016)

Regia: Jim Jarmusch

Cu: Adam Driver, Golshifteh Farahani

Daca te-ai saturat de iubirile dureroase, pasionale si adesea imposibile pe care le prezinta de obicei scenaristii si regizorii momentului, este timpul sa iti umpli sufletul de magia pura a unei iubiri autentice – da, incarcata de trecerea ritmica a zilelor, dar de fapt, atat de profunda. Paterson este sofer de autobuz intr-un orasel banal si in acelasi timp, un poet extraordinar, necunoscut publicului. Sotia lui casnica si atrasa de manifestari artistice felurite este principala sa admiratoare.

Jarmusch ne arata esenta unei vieti implinite, aceea incarcata de grija, admiratie suport unul fata de celalt, cat si dragoste pura. Dragostea, respectul reciproc, incurajarile si mangaierile pe care cei doi protagonisti si le ofera sunt de fapt esenta vietii. Zilele par identice – trezitul la aceeasi ora, sarutarile de dimineata… dar poezia face ca totul sa fie nou in fiecare zi!

4. Awakenings - Revenire la viata (1990)

Regia: Penny Marshall

Cu: Robert De Niro, Robin Williams

In Awakenings, il revedem pe Robin Williams portretizandu-l pe Oliver Sacks, un mare neurolog. Sacks este cunsocut si pentru scrierile sale dedicate publicului larg. In „Barbatul care si-a confundat sotia cu o palarie”, Sacks povesteste cazuri neurologice pe care le-a intalnit de-a lungul carierei. Ceea ce m-a frapat atunci cand am citit cartea a fost felul cum Oliver Sacks vorbeste despre pacientii sai, multi suferind de handicapuri si disfunctii majore. M-a uimit felul cum el reusea sa vada frumusetea si valoarea in fiecare om.

In Awakenings, aceasta caracteristica deosebita a lui Oliver Sacks este portretizata de catre Robin Williams, in rolul doctorului Malcom Sayer care se impreiteneste cu unul dintre pacientii sai, Leonard Lowe.

Sayer un doctor nou venit, afla ca o sectie a spitalului este plina cu pacienti catatonici, victime ale unei epidemii de encefalita petrecuta cu multi ani in urma. Malcom este tulburat de situatia precara a acestor oameni, dar si de faptul ca sunt in aceasta stare de decenii. Dupa ce gaseste un posibil remediu medicamentos, doctorul cere permisiunea sa il incerce pe Leonard Lowe (Robert De Niro), unul dintre pacienti.

5. Walk with me – Documentar despre Thich Nhat Hanh (2017)

Regia: Marc J. Francis, Max Pugh

'Walk With Me' (Paseste cu mine) este un film documentar despre comunitatea calugarilor budisti zen care si-au dedicat intreaga viata pentru a invata ce inseamna mindfulness, sub influenta celui mai cunoscut calugar zen, Thich Nhat Hanh.

In esenta, mindfulness inseamna a iubi. Este o filozofie a auto-cunoasterii si a pacii interioare si dragostei care vine odata cu aceasta. Am introdus acest documentar pe lista filmelor despre iubire, datorita felului cum Thich Nhat Hanh vorbeste despre iubirea sanatoasa. Pana vei avea ocazia sa vezi documentarul, iti recomandam sa citesti aceste articole, pentru o introducere in invataturile marelui calugar zen, despre iubire si relatii: Invataturile lui Thich Nhat Hanh, calugar zen – Cele 4 ingrediente ale iubirii adevarate