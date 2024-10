Comunicat de presă

Chirurg plastician de renume, Prof. Dr. Ruxandra Sinescu lansează programul RenYOU Aesthetics în cadrul Clinicii Project Beauty, prin intermediul căruia va oferi consultații gratuite, până la finalul anului 2024, pentru toți cei care își doresc să realizeze proceduri chirurgicale non-estetice, precum: reconstrucția mamară post-mastectomie, chirurgia tumorilor de piele și de părți moi, corectarea cicatricilor și a defectelor cutanate, repararea și reconstrucția după traumatisme faciale, reconstrucția defectelor congenitale, chirurgia mâinii, reconstrucția după arsuri, etc.

„Există mulți pacienți cu afecțiuni care țin de sfera chirurgiei plastice, însă accesarea acestor servicii este încă deficitară, în opinia mea. Poate că pacienții nu știu cărui specialist să se adreseze sau poate că este dificil să obții o programare într-un spital public (lucrez și în sistemul public de sănătate și vă pot spune că supraaglomerarea nu este doar o poveste).

Pe de altă parte, sistemul privat de sănătate oferă pacientului ceva mai mult timp pentru a sta de vorbă cu medicul, contracost însă. Consider că orice pacient trebuie să își cunoască și să își înțeleagă diagnosticul, pentru ca, apoi, să ia o decizie informată asupra tratamentului. În clinica Project Beauty, a cărei fondatoare sunt, mi-am dorit să creez un cadru corect și coerent dedicat comunicării, în beneficiul pacientului, tocmai de aceea, până la finalul anului, voi oferi consultații gratuite pentru procedurile chirurgicale non-estetice”, declara Dr. Sinescu.

Medic primar specializat în chirurgie plastică, estetică și reconstructivă, Dr. Ruxandra Sinescu (foto) este recunoscută pentru expertiza sa în chirurgia estetică facială și corporală. Aceasta subliniază importanța echilibrului între nevoile pacientului și limitele intervențiilor estetice, promovând o frumusețe naturală și armonioasă.

Chiar dacă inițiativa RenYOU Aesthetics se adresează pacienților ce au nevoie de operații non-estetice, din dorința de a educa și de a răspunde tuturor nevoilor pacienților, Dr Sinescu face și o trecere în revistă în ceea ce privește adresabilitatea celor mai frecvente intervenții chirurgicale estetice realizate în România și dezvăluie detalii ce țin de recuperarea postoperatorie și timpul necesar pentru vindecare, dar și rezultate realiste privind așteptările pe care ar fi benefic sa le aibă pacienții.

Trendul în chirurgia plastică a anului 2024 - explantarea mamară sau îndepărtarea implanturilor

„Acest gen de intervenție se adresează celor care au beneficiat de augmentare mamară și nu își mai doresc implanturile sau au suferit complicații după intervenția de mărire de sân. În ultima perioadă, multe dintre vedetele de la nivel internațional mizează pe o abordare mai aproape de natural, tocmai de aceea am putea vorbi de un trend în acest sens.

Trebuie să știm că recuperarea după operația de explant mamar variază în funcție de procedurile asociate pentru a reface estetica sânului. Unele paciente aleg doar explantul, altele își doresc o ridicare concomitentă a sânului sau o augmentare cu grăsime. În general, activitatea zilnică poate fi reluată la două săptămâni după operație”, mărturisește Dr Sinescu.

Topul celor mai frecvente operații estetice din România: augumentarea mamară, blefaroplastia, mastopexia, lipoaspirația și abdominoplastia

Dr Sinescu vorbește despre caracteristicile și adresabilitatea fiecărei intervenții ce se află în topul preferințelor pacienților români.

„Augumentarea mamară rămâne cea mai cerută intervenție estetică din România, pentru pacientele care își doresc o îmbunătățire a volumului sau a formei sânilor. Este o procedură ideală pentru a îmbunătăți proporțiile corporale și pentru a crește încrederea în sine. Se efectuează începând cu vârstă de 18 ani și a devenit o intervenție foarte standardizată în acest moment. Perioada de recuperare, care nu se însoțește de dureri mari, ci mai degrabă de un grad de disconfort, nu depășește două săptămâni de restricție în activitatea de rutină”, spune Dr. Sinescu.

Pe locul doi în preferințele pacienților privind operațiile estetice din România, se află blefaroplastia.

„Această procedura vizează corectarea pleoapelor căzute și îndepărtarea excesului de piele și grăsime din jurul ochilor, pentru un aspect mai tânăr și mai odihnit. De obicei vorbim de pacienți de peste 40 de ani, însă poate fi indicată și la persoane mai tinere care au, genetic, piele în exces pe pleoapa superioară sau pungi sub ochi. Ca urmarea a acestei intervenții, se mărește câmpul vizual odată cu eliminarea pielii în exces de pe pleoapa de sus, având astfel și un important aspect funcțional, îmbunătățind vederea. Recuperarea durează 7-10 zile pentru majoritatea pacienților, iar nivelul de satisfacție este foarte înalt”, adaugă medicul.

Mastopexia – operație ce se adresează pacientelor care doresc să corecteze ptoza mamară apărută ca urmare a înaintării în vârstă, a fluctuațiilor de greutate, a sarcinii sau a alăptării.

„Operația de mastopexie presupune ridicarea sânilor și reconturarea lor pentru un aspect mai tineresc, fără să modifice în mod semnificativ volumul acestora. Pacientele au, în general, vârste între 30 și 60 de ani, dar orice persoană majoră cu o stare de sănătate bună poate apela la această intervenție, dacă indicația este cea corectă. Recuperarea presupune 1-2 săptămâni până la reluarea rutinei zilnice, cu restricții legate de activitatea fizică intensă, până la 6-8 săptămâni postoperator”, declara Dr Ruxandra Sinescu.

Reconturarea siluetei este o prioritate pentru mulți pacienți, tocmai de aceea lipoaspirația și abdominoplastia sunt în topul alegerilor.

„Lipoaspirația este soluția recomandată în special pentru persoanele normoponderale în vârstă de peste 18 ani, dar care se confruntă cu depozite de grăsime ce nu pot fi eliminate prin dietă sau sport. Nu este o intervenție de slăbit, ci de redefinire a conturului corporal. Tratăm de obicei abdomenul, coapsele și șoldurile, însă putem aborda orice zonă cu grăsime în exces, dar cu tonus bun al pielii și musculaturii. Recuperarea este mai scurtă decât în cazul majorității intervențiilor estetice, de 7-14 zile pentru majoritatea pacienților”, dezvăluie Dr Sinescu.

„Abdominoplastia este o intervenție mai complexă, cu rezultate dramatice în remodelarea abdomenului, care se adresează pacienților cu laxitate abdominală, piele în exces și musculatură flască a peretelui abdominal. Toate acestea pot apărea fie în urma sarcinilor și nașterilor, fie după pierdere semnificativă în greutate (prin dietă, chirurgie bariatrică sau, mai nou, după utilizarea de agoniști GLP-1 tip Ozempic). Recuperarea variază ca durată de la pacient la pacient, dar în general e nevoie de minim două până la șase săptămâni după operație, pentru ca pacientul să își poată relua activitățile zilnice de rutină”, mărturisește fondatoarea Project Beauty.

Dr. Ruxandra Sinescu este membru titular al ACPR (Asociația Chirurgilor Plasticieni din România), ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) și unul din puținii chirurgi români membri ai prestigioasei societăți americane de chirurgie plastică ASPS (American Society of Plastic Surgery).​ ​Experiența sa include multiple stagii în clinici renumite din străinătate (Washinghton DC, Koln, Milano etc), fiind un profesionist ce acordă o atenție deosebită nevoilor și complexelor pacienților, asigurându-se că aceștia beneficiază de o transformare care să le îmbunătățească atât aspectul fizic, cât și încrederea în sine.